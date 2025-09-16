 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 899,59
+0,03%
Les semis néerlandais en hausse grâce à Coreweave et à l'accord avec Nvidia
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions des fabricants néerlandais d'équipements de production de semi-conducteurs augmentent après que l'opérateur de centres de données Coreweave CRWV.O a annoncé une commande de 6,3 milliards de dollars avec le concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O .

** Les actions de BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et ASML ASML.AS sont en hausse de 1 à 3 %

** Les entreprises fabriquent des équipements nécessaires à la production de puces d'intelligence artificielle

Valeurs associées

ASM INT
468,9000 EUR Euronext Amsterdam +4,20%
ASML HLDG
750,3000 EUR Euronext Amsterdam +2,87%
BESI
120,8000 EUR Euronext Amsterdam +2,24%
COREWEAVE
120,4700 USD NASDAQ +7,60%
NVIDIA
177,7500 USD NASDAQ -0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

