Les semis néerlandais en hausse grâce à Coreweave et à l'accord avec Nvidia

16 septembre - ** Les actions des fabricants néerlandais d'équipements de production de semi-conducteurs augmentent après que l'opérateur de centres de données Coreweave CRWV.O a annoncé une commande de 6,3 milliards de dollars avec le concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia
NVDA.O .
** Les actions de BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et ASML ASML.AS sont en hausse de 1 à 3 %
** Les entreprises fabriquent des équipements nécessaires à la production de puces d'intelligence artificielle
