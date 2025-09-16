Les semis néerlandais en hausse grâce à Coreweave et à l'accord avec Nvidia

16 septembre - ** Les actions des fabricants néerlandais d'équipements de production de semi-conducteurs augmentent après que l'opérateur de centres de données Coreweave CRWV.O a annoncé une commande de 6,3 milliards de dollars avec le concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O .

** Les actions de BE Semiconductor BESI.AS , ASM International ASMI.AS et ASML ASML.AS sont en hausse de 1 à 3 %

** Les entreprises fabriquent des équipements nécessaires à la production de puces d'intelligence artificielle