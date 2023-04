Les sélectionneurs de fonds français restent fidèles à leurs sociétés de gestion préférées

(NEWSManagers.com) - Dans l’adversité, les sélectionneurs de fonds en France sont restés plutôt fidèles à leurs marques favorites.Pictet, Natixis et BlackRock sont demeurées les trois sociétés de gestion préférées de ces investisseurs au cours d’une année 2022 difficile sur les marchés, selon Broadridge. « La stabilité requiert une large gamme de produits, de façon à ne pas être soumis aux variations du marché, mais repose aussi sur trois piliers importants de la marque : produit, société et service », commente Lynn Pattinson, directrice chez Broadridge.

Pour la douzième année consécutive, Broadridge a réalisé son classement des marques de gestion d’actifs les plus performantes dans le monde, en s’appuyant sur des entretiens réalisés avec plus de 1.200 sélectionneurs de fonds. Ces derniers désignent leurs trois principaux fournisseurs en fonction de dix critères comme l’attention portée au client, l’attrait de la stratégie d’investissement, le statut d’expert, l’information, l’innovation/l’adaptation à l’évolution du marché, la stabilité des équipes de gestion, la solidité, la stature internationale, les connaissances locales et la durabilité.En France, Pictet reste le leader incontesté. La société de gestion suisse détient ce titre depuis 2019, date à laquelle il l’a ravi à BlackRock. « Non seulement sa proposition d’investissement est considérée comme solide, mais c’est aussi une société innovante, et qui informe et soutient bien ses clients », explique Lynn Pattinson.Comgest et Moneta se distinguentSi le trio de tête est resté inchangé, quelques évolutions sont notables dans le reste du top 10 français. Ainsi, Fidelity a gagné deux places pour se hisser à la quatrième, grâce notamment à l’amélioration de ses caractéristiques durables.Comgest a également avancé de deux places, pour être sixième. Et Moneta fait son grand retour dans le classement, grâce à un gain de trois places (la société de gestion était présente dans le top 10 il y a deux ans). Les deux boutiques sont bien considérées pour leur expertise, leur stratégie d’investissement et la stabilité de leurs équipes. En revanche, JP Morgan et Carmignac ont perdu une place chacun. Quant à La Financière de l’Echiquier, qui était en pleine ascension depuis 2020, elle a abandonné trois places. La société est actuellement en train d’être rachetée par La Banque Postale Asset Management.Côté européen, la fidélité est aussi de mise. Les quatre sociétés en tête de classement sont les mêmes que l’an dernier. Il s’agit en premier de BlackRock, la plus grande société de gestion au monde, suivi de JP Morgan Asset Management, Fidelity et Pictet. A lire aussi: Broadridge acquiert MackayWilliams

En cinquième position arrive Amundi, la seule société française du top 10, qui a gagné une place par rapport à l’an dernier, dépassant Robeco. Schroders est toujours septième. iShares, la marque ETF de BlackRock, est huitième. La grande nouveauté du classement européen est l’arrivée de la société de gestion allemande de taille moyenne Flossbach von Storch, qui est dixième.Les stratégies de croissance rebattent les cartesAu-delà du classement, Broadridge a identifié plusieurs tendances qui président au choix des sociétés de gestion. Premièrement, et sans surprise, les sélectionneurs de fonds européens s’intéressent plus que jamais aux caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des sociétés de gestion. « L’appétit des sélectionneurs de fonds européens pour les actifs ESG s’est avéré être l’un des seuls domaines positifs de la demande au cours de l’effondrement de l’appétit pour le risque en 2022 », notent les auteurs de l’étude.Cela peut se transformer en véritable avantage concurrentiel pour les gestionnaires d’actifs. L'étude montre que « les perceptions positives des références ESG d’une société peuvent avoir un impact considérable sur le succès des petits gestionnaires ». A contrario, les entreprises qui ont rétrogradé des fonds article 9 courent le risque de voir leur réputation entachée. Interrogée sur ce point, Lynn Pattinson ajoute que ce risque peut être limité grâce à une communication et des explications claires. A lire aussi: Pictet AM et Natixis IM, marques préférées des sélectionneurs de fonds français

L’ESG n’est pas le seul élément qui a influencé le comportement des acheteurs de fonds l’an dernier. Les stratégies de croissance, très performantes lors de la pandémie, ont connu des déboires, ce qui, dans certains cas, a entraîné une chute brutale des gestionnaires concernés dans le classement. Pour Broadridge, cela devrait bouleverser la hiérarchie des sociétés de gestion dans les prochaines années.Par ailleurs, Broadridge observe, dans certains cas, des atteintes à la réputation : les sociétés de gestion confrontées à un scandale, à des poursuites pénales ou à une exposition importante à la Russie ont toutes connu une chute brutale dans le classement. « Nous sommes clairement entrés dans une nouvelle ère de l’investissement éthique, où les acheteurs de fonds n’entretiendront pas de relations avec des entreprises dont les activités ne répondent pas à leurs normes morales, quelle que soit la performance du fonds », soulignent les auteurs de l’étude.Un bon service clients ne se démode jamaisLes sélectionneurs européens ont estimé que l’orientation client était l’attribut de marque le plus important, devant le favori de l’année dernière, qui était la stratégie d’investissement attrayante. L’attention portée au service clients n’est guère étonnante au cours d’une année difficile sur les marchés. « Cela a conduit les acheteurs de fonds à se sentir plus à l’aise lorsqu’ils sont au centre de l’attention, les sélectionneurs accordant une grande importance à ceux en qui ils peuvent avoir confiance pour satisfaire leurs besoins », commentent les auteurs de l’étude. « Malgré l’apparition de nouveaux indicateurs pour mesurer la valeur des gestionnaires d’actifs, un bon service à la clientèle ne se démode jamais », résume Broadridge.