Les secteur de l'acier et de l'aluminium américain attendus en ordre dispersé

(AOF) - Les secteurs de l'acier et de l'aluminium aux Etats-Unis (Nucor, Alcoa, Century Aluminium, Steel Dynamics) sont attendus en ordre dispersé au lendemain de nouvelles annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Le président américain va imposer dès ce lundi une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. Les annonces détaillées sur ce sujet auront lieu ce lundi, a précisé le chef d'État. Il a aussi indiqué qu'il annoncerait mardi ou mercredi "des droits de douane réciproques".

Les données du Bureau du recensement américain ont révélé que les États-Unis ont importé le plus d'acier et d'aluminium du Canada l'année dernière, soit respectivement 11,2 milliards de dollars et 9,5 milliards de dollars. Le Mexique (6,5 milliards de dollars ), le Brésil (5,2 milliards de dollars) et la Chine (5,2 milliards de dollars sont les autres pays d'où les États-Unis ont importé le plus d'acier.