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Les sauts allogènes après l'administration d'un médicament contre le cancer du sang retardent la rechute selon une étude
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Allogene Therapeutics ALLO.O font un bond de56,6 % pour atteindre leurplus haut niveau en deux ans, soit 4,25 $

** L'action est prête à faire son plus grand bond quotidien jamais enregistré, si les gains se maintiennent

** La société déclare qu'une étude de phase intermédiaire a montré que sa thérapie CAR-T expérimentale réduisait le risque de rechute chez les patients atteints d'un cancer du sang

** La société teste le médicament connu sous le nom de cema-cel chez des patients atteints de lymphome à grandes cellules B qui présentent un risque élevé de récidive du cancer après un traitement initial

** Cema-cel utilise des globules blancs, en particulier des cellules T, provenant de donneurs sains pour traiter la maladie

** En tenant compte des mouvements de la séance, l 'action ALLO a progressé de219 % depuis le début de l'année

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ALLOGENE THERAP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 16:27:29.

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