Les retards et les annulations de vols s'accélèrent aux États-Unis en raison de la pénurie de contrôleurs aériens

La FAA a ordonné la réduction des vols dans 40 grands aéroports pour des raisons de sécurité

Plus de 2 800 annulations et 10 200 retards ce dimanche, les pires depuis le début de la fermeture du gouvernement

Le conseiller économique de la Maison Blanche met en garde contre les perturbations des voyages de Thanksgiving qui pourraient avoir un impact sur la croissance économique des États-Unis

Airlines for America rapporte que 4 millions de passagers ont été affectés depuis le début de la fermeture du gouvernement

Des centaines de milliers de voyageurs ont vu leurs vols retardés ou annulés dimanche, la pire journée de perturbations depuis le début de la fermeture du gouvernement américain, alors que le ministre des Transports Sean Duffy a mis en garde contre des problèmes encore plus graves à l'approche de la fête de Thanksgiving.

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 2 800 vols aux États-Unis et en ont retardé plus de 10 200 dimanche, au cours de la troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement en raison de la pénurie croissante de personnel de contrôle du trafic aérien, après que des milliers de retards et d'annulations ont entravé le trafic samedi.

La fermeture du gouvernement, qui a atteint un record de 40 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

"Cela ne fera qu'empirer... les deux semaines précédant Thanksgiving, le trafic aérien sera réduit à un filet", a déclaré M. Duffy lors de l'émission "State of the Union" diffusée sur CNN.

Des millions de personnes voyagent habituellement à l'approche de Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes aux États-Unis, qui tombe cette année le 27 novembre.

"Beaucoup d'entre eux ne pourront pas prendre l'avion, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vols si la situation ne se rétablit pas", a déclaré M. Duffy.

Le Sénat américain a voté en faveur d'un projet de loi pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, dimanche en fin de journée. Mais si le Sénat finit par adopter le projet de loi, celui-ci doit encore être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président Donald Trump pour qu'il le signe, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

M. Duffy a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'annuler les réductions de vols tant que les contrôleurs n'auraient pas repris le travail et que les données relatives à la sécurité ne se seraient pas améliorées.

RÉDUCTION DES VOLS QUOTIDIENS

L'administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports, en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Les réductions de vols doivent atteindre 6 % le mardi et 10 % le 14 novembre.

American Airlines AAL.O a appelé à une approbation rapide du projet de loi du Sénat, notant que depuis 40 jours, "les travailleurs de l'aviation fédérale n'ont pas été payés et nos clients ont subi des milliers de retards et d'annulations en raison de la fermeture du gouvernement"

De nombreuses compagnies aériennes ont déjà planifié leurs annulations pour les jours à venir. United Airlines UAL.O , par exemple, supprimera 190 vols lundi et 269 mardi, a indiqué la compagnie.

Plus tôt dans la journée, la FAA a indiqué qu'elle avait des problèmes de personnel dans 12 tours de contrôle du trafic aérien.

Un nombre croissant de contrôleurs sont partis à la retraite depuis le début de la fermeture du gouvernement fédéral le 1er octobre, a déclaré M. Duffy. Il manque à la FAA entre 1 000 et 2 000 contrôleurs pour être au complet, a-t-il déclaré à CNN.

"J'ai payé des contrôleurs expérimentés pour qu'ils restent en poste et ne partent pas à la retraite", a déclaré M. Duffy. "Avant la fermeture, j'avais environ quatre contrôleurs qui partaient à la retraite par jour. Aujourd'hui, ce sont 15 à 20 contrôleurs par jour qui partent à la retraite

Quelque 1 550 vols ont été annulés et 6 700 ont été retardés samedi, contre 1 025 annulations et 7 000 vols retardés vendredi.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré en privé que le nombre de programmes de retard rendait presque impossible la programmation et la planification de nombreux vols et se sont inquiétés de la manière dont le système fonctionnerait si les problèmes de personnel s'aggravaient.

L'impact sur le transport aérien pourrait affecter la croissance économique des États-Unis, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, dans une interview diffusée dimanche.

"La période de Thanksgiving est l'une des plus chaudes de l'année pour l'économie... et si les gens ne voyagent pas à ce moment-là, nous pourrions vraiment nous attendre à un trimestre négatif pour le quatrième trimestre", a-t-il déclaré lors de l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS.

Airlines for America, qui représente les principaux transporteurs, a déclaré que les problèmes de personnel avaient perturbé les projets de voyage de plus de 4 millions de passagers depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture.

D'ici à vendredi prochain, l'impact économique quotidien sur les États-Unis est estimé entre 285 et 580 millions de dollars.

Les réductions, qui ont commencé vendredi matin, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes: American Airlines, Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines

LUV.N et United Airlines.

Pendant la fermeture, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

M. Duffy avait déjà déclaré qu'il pourrait exiger des réductions de 20 % dans le trafic aérien si les contrôleurs cessaient de se présenter au travail.

Le sénateur républicain Ted Cruz (Texas) a déclaré avoir été informé par la FAA que, depuis le début de la fermeture, les pilotes ont déposé plus de 500 rapports de sécurité concernant des erreurs commises par les contrôleurs aériens en raison de la fatigue.