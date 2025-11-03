Les retards des vols aux États-Unis augmentent en raison de l'absentéisme des contrôleurs aériens

La FAA ralentit les vols alors que les contrôleurs se font porter pâle

Les absences des agents de la TSA entraînent de longues files d'attente dans certains aéroports

L'administration Trump n'a pas l'intention de licencier les contrôleurs absents

(Nouveaux chiffres de la FAA, déclarations des compagnies aériennes aux paragraphes 1-2, 6-10) par David Shepardson

Les autorités américaines ont retardé une nouvelle série de vols lundi, alors que les compagnies aériennes ont déclaré que 3,2 millions de passagers aériens ont été touchés par des retards ou des vols annulés en raison d'un pic d'absences des contrôleurs aériens dû à un manque de rémunération, alors que la fermeture du gouvernement est entrée dans son 34e jour.

La FAA a indiqué que des retards au sol avaient été enregistrés dans les aéroports de Dallas et d'Austin en raison de la pénurie de contrôleurs aériens. Près de 2 900 vols ont été retardés lundi et d'autres retards pourraient être enregistrés dans les aéroports de Houston et de Washington, a indiqué la FAA.

La fermeture du gouvernement a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire et a entravé des dizaines de milliers de vols.

Plus tôt, le secrétaire aux transports Sean Duffy a averti que l'administration Trump fermerait le système d'aviation américain s'il pensait que la fermeture du gouvernement rendait les voyages trop risqués.

"Si nous estimons que la situation n'est pas sûre, nous fermerons l'ensemble de l'espace aérien. Nous ne laisserons pas les gens voyager. Nous n'en sommes pas encore là. Il s'agit simplement de retards importants", a déclaré M. Duffy à CNBC.

Vendredi, la FAA a indiqué que près de la moitié des 30 aéroports américains les plus fréquentés étaient confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens, ce qui a entraîné le retard de plus de 6 200 vols et l'annulation de 500 autres, soit la pire journée depuis le début de la fermeture.

À New York, vendredi, 80 % des contrôleurs aériens étaient absents, selon l'agence. Selon M. Duffy, 65 % des retards enregistrés vendredi ont été causés par l'absence des contrôleurs.

Plus de 3,2 millions de passagers ont vu leurs vols retardés ou annulés en raison des problèmes de personnel des contrôleurs aériens depuis le début de la fermeture le 1er octobre, dont 300 000 rien que vendredi, a déclaré Airlines for America, qui représente American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue Airways JBLU.O et d'autres grands transporteurs aériens.

Le groupe a indiqué que 16 % des retards étaient dus à des problèmes de personnel en octobre, contre 5 % avant la fermeture, un chiffre qui est passé à 79 % au cours des deux premiers jours de novembre.

Les compagnies aériennes ont contacté les législateurs pour leur faire part de leurs inquiétudes quant à l'impact des perturbations sur les opérations.

Le directeur général de United, Scott Kirby, a déclaré que la fermeture en cours avait un impact sur les réservations de vols et que les compagnies aériennes s'inquiétaient de l'imminence du début de la saison des vacances.

M. Duffy a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de licencier les contrôleurs aériens qui se font porter pâles, affirmant qu'ils "essaient de mettre de la nourriture sur la table de leur famille. Je leur demande à tous de venir travailler.""

Le nombre croissant d'absences des contrôleurs aériens au cours des 34 jours de fermeture du gouvernement a entraîné des retards considérables dans les aéroports américains. Les absences des agents de sécurité de l'administration de la sécurité des transports ont entraîné de très longues files d'attente dans les aéroports de San Diego et de Houston ces derniers jours. Dimanche, à Houston Bush, les files d'attente pour les contrôles de sécurité ont duré plus de trois heures.

Samedi, il y a eu 4 600 retards et 173 vols annulés, et dimanche 5 800 retards et 244 vols annulés.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES EXHORTENT LE CONGRÈS À METTRE FIN À LA FERMETURE

Les quatre plus grandes compagnies aériennes et l'Association nationale des contrôleurs aériens ont toutes appelé le Congrès à adopter rapidement un projet de loi de financement provisoire pour permettre la réouverture du gouvernement. Les compagnies aériennes ont à plusieurs reprises demandé qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité aérienne .

La fermeture a exacerbé les pénuries de personnel existantes, menaçant de provoquer des perturbations généralisées similaires à celles qui ont contribué à mettre fin à une fermeture gouvernementale de 35 jours en 2019.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement.