Les résultats finaux de l’essai de Phase III CABINET corroborent les bénéfices en termes d’efficacité de Cabometyx® dans les tumeurs neuroendocrines avancées

Les données ont démontré une réduction significative, tant sur le plan statistique que sur le plan clinique, du risque de progression de la maladie ou de décès avec Cabometyx ® (cabozantinib) par rapport au placebo dans les tumeurs neuroendocrines (TNE) pancréatiques et extra-pancréatiques 1 , 2 .

Les données ont été présentées lors du congrès 2024 de l’ESMO et ont été publiées dans le New England Journal of Medicine.

Ipsen a déposé une demande d’extension d’indication en vue d’une autorisation de mise sur le marché auprès de l’Agence européenne des médicaments (AEM).

Les options de traitement approuvées sont actuellement limitées pour les TNE avancées selon la localisation initiale de la maladie, tandis qu’aucun traitement n’a été approuvé pour les TNE du poumon ayant progressé après un traitement systémique antérieur 3 , 4 .

PARIS, FRANCE, le 16 septembre 2024 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui la publication des données finales de l’essai de Phase III CABINET évaluant Cabometyx ® (cabozantinib) par rapport à un placebo chez des personnes vivant avec des tumeurs neuroendocrines pancréatiques avancées (TNEp) ou des tumeurs neuroendocrines extra-pancréatiques avancées (TNEep) ayant progressé après un traitement systémique antérieur. Ces données ont démontré une réduction statistiquement significative du risque de progression de la maladie ou de décès pour Cabometyx par rapport au placebo, de 77 % (hazard ratio (HR) 0,23) et de 62 % (HR 0,38) pour les personnes atteintes de TNEp et de TNEep avancées, respectivement 1,2 . Ces données seront présentées aujourd’hui lors du congrès 2024 de la European Society for Medical Oncology (ESMO 2024) au cours de la session Proffered Papers dédiée aux TNE et tumeurs neuroendocrines prévue à 14h45 CEST, et sont publiées dans le New England Journal of Medicine .

« Les personnes vivant avec des tumeurs neuroendocrines sont confrontées à de nombreux défis, qu’il s’agisse d’obtenir un diagnostic rapidement ou encore d’accéder à des options de traitement optimales, tandis que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués ne cesse d’augmenter dans le monde, » a déclaré Teodora Kolarova, Directrice exécutive de l’International Neuroendocrine Cancer Alliance. « Ces dernières données confirment que la recherche ne cesse de progresser dans le domaine des tumeurs neuroendocrines, pour proposer de nouvelles thérapies ayant le potentiel d’améliorer considérablement le quotidien des personnes ayant reçu ce diagnostic complexe qui va changer le cours de leur vie. »

Les résultats finaux ont démontré des bénéfices en matière de survie sans progression (SSP) en faveur de Cabometyx par rapport au placebo selon une revue centralisée indépendante en aveugle ( Blinded Independent Central Review , BICR) 1,2 . Dans la cohorte TNEp, avec un suivi médian de 13,8 mois, la SSP médiane était de 13,8 mois pour Cabometyx contre 4,4 mois pour le placebo (HR 0,23 [intervalle de confiance (IC) à 95 % 0,12-0,42] p<0,0001) 1,2 . Dans la cohorte TNEep, avec un suivi médian de 10,2 mois, la SSP médiane était de 8,4 mois pour Cabometyx versus 3,9 mois pour le placebo (HR 0,38 [IC à 95 % 0,25-0,59] p<0,0001) 1,2 . Le profil de tolérance de Cabometyx observé dans chaque cohorte était comparable à celui habituellement observé ; aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié 1,2 .

« Ces dernières données étayent la capacité de Cabometyx à apporter des bénéfices potentiellement significatifs en termes d’efficacité à un stade avancé de la maladie, » a déclaré Christelle Huguet, Vice-Présidente exécutive, Directrice de la Recherche et du Développement chez Ipsen. « Avec la soumission de notre demande auprès de l’AEM, nous avons pour ambition de faire évoluer le paradigme de traitement des personnes atteintes de tumeurs neuroendocrines, en capitalisant sur notre expertise historique dans ce domaine pour proposer une nouvelle thérapie efficace à des patients qui disposent aujourd’hui d’options très limitées. »

Le nombre de personnes ayant récemment reçu le diagnostic de TNE serait en hausse en raison d’une sensibilisation croissante et de meilleures méthodes de diagnostic : environ 35 personnes sur 100 000 sont atteintes de TNE dans le monde d’après les données rapportées 5 , 6 . Pourtant, en dépit d’une sensibilisation croissante, le caractère général des symptômes amène souvent les patients à consulter plusieurs spécialistes et à faire l’objet de divers types d’examens avant qu’un diagnostic adequat ne soit établi 5 . Ainsi, près d’un tiers des personnes reçoivent le bon diagnostic au moins cinq ans après l’apparition des premiers symptômes, avec des conséquences néfastes sur leur santé 5 . La plupart des formes de TNE sont de nature indolente et peuvent se développer dans n’importe quelle partie du corps 7 , nécessitant de fait plusieurs lignes de traitements à mesure que la maladie progresse 3,4 . Les options de traitement, au fil de la progression, sont souvent limitées en fonction de la localisation initiale de la maladie, ce qui ne permet pas toujours d’identifier rapidement des parcours de soins optimaux, spécifiques à la situation de chaque patient 3,4, 8 .

FIN

À propos de Cabometyx

Cabometyx (cabozantinib) est une petite molécule qui inhibe plusieurs récepteurs de la tyrosine kinase (RTK), dont les récepteurs VEGFR, MET, RET et la famille TAM (TYRO3, MER, AXL) 9 . Ces RTK sont impliqués dans les fonctions cellulaires normales et les processus pathologiques comme l’oncogenèse, les métastases, l’angiogenèse tumorale (croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dont les tumeurs ont besoin pour se développer), la pharmacorésistance, la modulation des activités immunitaires et le micro-environnement tumoral 9, 10 , 11 , 12 .

Exelixis a accordé à Ipsen les droits exclusifs de commercialisation et de développement clinique de Cabometyx, hors États-Unis et Japon. Exelixis a accordé à Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) les droits exclusifs de commercialisation et de poursuite du développement clinique de Cabometyx pour toutes les futures indications au Japon. Exelixis détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation de Cabometyx aux États-Unis.

Dans plus de 65 pays hors États-Unis et Japon, y compris au sein de l’Union européenne, Cabometyx est actuellement indiqué 10 :

en monothérapie pour le traitement du CCR avancé ; comme traitement en première ligne chez les patients adultes atteints d'une maladie à risque intermédiaire ou élevé ; chez les patients adultes ayant suivi un traitement antérieur ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGFR) ;

en association avec le nivolumab pour le traitement en première ligne du CCR avancé chez les patients adultes ;

en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer de la thyroïde différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire ou non éligible au traitement par l’iode radioactif, qui a progressé pendant ou après une thérapie systémique antérieure ;

en monothérapie dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) chez les patients adultes précédemment traités par sorafénib.

À propos des tumeurs neuroendocrines

Relativement rares, les TNE se développent à partir de cellules du système neuroendocrinien et peuvent donc être localisées dans diverses parties du corps 5,7 . Les TNE sont le plus souvent localisées dans la voie gastro-intestinale (GI), les poumons et le pancréas 7, 13 . La plupart des TNE mettent des années à se développer et progressent lentement, mais certaines peuvent évoluer rapidement 7 . Le taux de survie à cinq ans dépend de la localisation initiale de la maladie. Concernant les TNE pulmonaires et les TNE-GI avancées, lorsque le cancer s’est propagé à des parties du corps éloignées, les taux de survie à cinq ans sont respectivement de 68 % et 55 % 14 , 15 . Cependant, chez les personnes diagnostiquées de TNEp avancées, le pronostic est particulièrement défavorable, avec un taux de survie à cinq ans de 23 % 16 .

À propos de l’essai CABINET (Alliance A021602)

L’essai CABINET (« CABozantinib versus placebo In patients with advanced NEuroendocrine Tumors ») est un essai randomisé de Phase III en double aveugle évaluant le cabozantinib par rapport à un placebo chez des patients atteints de tumeurs neuroendocrines avancées ayant progressé après un premier traitement. L’essai CABINET est sponsorisé par le National Cancer Institute (NCI), qui fait partie des National Institutes of Health, et est dirigé et mené par l’Alliance for Clinical Trials in Oncology (financée par le NCI) avec la participation du National Clinical Trials Network (également financé par le NCI), dans le cadre de la collaboration avec Exelixis, grâce à un Accord coopératif de recherche et de développement conclu via le Programme d'évaluation des thérapies contre le cancer (« Cancer Therapy Evaluation Program ») du NCI.

Au total, 298 patients ont été recrutés aux États-Unis, au moment des analyses finales, dans le cadre de l’étude pivotale multicentrique de Phase III CABINET. Les patients ont été randomisés 2:1 pour recevoir Cabometyx ou un placebo dans deux cohortes traitées de façon distincte (TNEp, n = 95 ; TNEep, n = 203). Les patients de la cohorte TNEep présentaient pour la plupart une localisation initiale dans la voie gastro-intestinale ou le poumon, ou une localisation initiale inconnue ou autre. Chaque cohorte était randomisée séparément et disposait de son propre plan d’analyse statistique. Les patients devaient être atteints d’une maladie mesurable selon les critères RECIST 1.1 et avoir observé une progression de la maladie ou une intolérance après au moins un traitement antérieur approuvé par les autorités de santé américaines ( Food and Drug Administration , FD), autre que les analogues de la somatostatine. Le critère d’évaluation principal dans chaque cohorte était la SSP selon les critères RECIST 1.1 mesurés via une revue centrale indépendante menée rétrospectivement. Après confirmation de la progression de la maladie, l’aveugle a été levé et ceux recevant le placebo ont été autorisés à passer au traitement par Cabometyx en phase ouverte. Les critères d’évaluation secondaires comprenaient la survie globale, le taux de réponse mesuré par imagerie et la sécurité. Pour en savoir plus sur cette étude, consultez le site ClinicalTrials.gov .

À propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences.

Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com

