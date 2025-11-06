Les résultats de Warner Bros Discovery ne sont pas à la hauteur des attentes, en prévision d'une vente ou d'une scission potentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la lettre aux actionnaires et du contexte)

Warner Bros Discovery a enregistré jeudi une perte trimestrielle plus importante que prévu, la faible croissance de son unité de streaming et les baisses persistantes de son activité de télévision par câble ayant plus que compensé les bons résultats de la division des studios du géant des médias.

Après un trimestre solide l'année dernière, qui a bénéficié des Jeux olympiques de Paris 2024 et de la première saison de la série policière "The Penguin", l'activité de streaming de WBD - qui abrite les plateformes HBO Max et Discovery+ - a souffert d'un manque de nouvelles saisons ou d'émissions.

La société WBD.O a fait état de 2,3 millions d'ajouts d'abonnés à la diffusion en continu au troisième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de Visible Alpha qui tablaient sur 2,75 millions. Les actions ont chuté de 1 % avant le marché.

PAS DE DATE LIMITE POUR LA VENTE OU LA SCISSION

WBD évalue les options possibles, y compris la vente de l'entreprise elle-même ou de parties de celle-ci. La société a déclaré jeudi qu'elle envisagerait également une structure alternative qui impliquerait la vente de ses studios et de ses activités de diffusion en continu, tout en se séparant de sa division des réseaux mondiaux.

"Il n'y a pas de date limite ou de calendrier définitif concernant ce processus d'examen stratégique", a déclaré WBD, ajoutant que les dirigeants ne répondront pas aux questions sur le sujet lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Les activités de WBD dans le domaine de la télévision par câble ont continué à se heurter à la faiblesse de la demande dans le contexte du désabonnement au câble. L'unité a enregistré une baisse de 22 % de son chiffre d'affaires, en chute libre après qu'un cycle d'information fort sur CNN et les Jeux olympiques ait stimulé le nombre de téléspectateurs l'année dernière.

En revanche, le studio Warner Bros a réalisé de bonnes performances grâce à de nouvelles sorties telles que "Superman", "Weapons" et "The Conjuring: Last Rites" ont dominé le box-office. Le segment a enregistré un bond de 24 %, supérieur aux prévisions, de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 3,32 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, l'absence des matchs de la National Basketball Association (NBA), qui étaient diffusés en direct sur HBO Max, aurait un impact négatif de 300 points de base sur les recettes publicitaires de l'unité de diffusion en continu, a déclaré la société. L'impact serait encore plus important au premier semestre 2026.

La société s'attend également à un impact de 400 points de base sur les recettes publicitaires de son unité de réseau câblé au quatrième trimestre.

Elle a annoncé une perte de 6 cents par action, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 4 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes totalesont chuté de 6 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 9,15 milliards de dollars.