"Les résultats de Nvidia du 28 août seront susceptibles d'impacter les marchés actions" (Yomoni)

Les actions de la zone euro et les actions américaines, exprimées en euros, ont toutes deux progressé de 0,4%, tandis que les actions émergentes ont reculé de 0,5%.

(AOF) - "Au cours des prochaines semaines, nous resterons particulièrement attentifs aux chiffres d’inflation et du marché de l’emploi américain, ainsi qu’à la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole qui se tiendra du 22 au 24 août. Les résultats de Nvidia, qui seront publiés le 28 août, seront également un événement majeur susceptible d'impacter significativement les marchés actions", prévient Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni.

