Les résultats de Netflix devraient être relégués au second plan par les questions relatives à l'accord avec Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese et Anhata Rooprai

Les projets de Netflix NFLX.O visant à accélérer la croissance de ses revenus en achetant Warner Bros seront au centre de l'attention mardi lors de la publication des résultats du quatrième trimestre, alors que le pionnier de la diffusion en continu affronte Paramount pour l'un des studios les plus prisés d'Hollywood.

Une solide gamme d'émissions originales, notamment la dernière saison de la série télévisée à succès "Stranger Things", le dernier film "Knives Out" et les matchs de la Ligue nationale de football le jour de Noël, devraient favoriser la meilleure croissance des revenus pour le trimestre des fêtes depuis 2020.

Mais les investisseurs regardent vers l'avenir et Netflix n'a pas encore vu de rendements significatifs de deux de ses paris les plus coûteux - ses incursions dans la publicité et les jeux vidéo. La fin de "Stranger Things", son émission la plus regardée de tous les temps, laisse également un vide que Netflix pourrait se tourner vers Warner Bros pour le combler.

En rachetant pour 82,7 milliards de dollars les actifs de Warner Bros dans le domaine de la diffusion en continu et des studios, Netflix disposerait d'une bibliothèque de contenus très prisée, comprenant notamment "Friends", "Game of Thrones" et "Harry Potter".

Netflix, qui a construit moins de franchises à succès que des rivaux comme Disney, peut exploiter le poids culturel de ces titres pour créer une nouvelle génération de produits dérivés, de préquelles et de suites adaptés à la diffusion en continu. Les investisseurs voudront savoir comment.

La conférence téléphonique de mardi avec les analystes sera la première de Netflix depuis l'annonce de l'accord le 5 décembre.

"Les résultats seront éclipsés par ce que Netflix dira à propos de l'accord... ce qui se passera ensuite et les questions qui l'entourent", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Netflix est engagé dans une bataille acharnée avec Paramount Skydance PSKY.O , qui a proposé 108,4 milliards de dollars pour l'ensemble de Warner Bros Discovery WBD.O , y compris les actifs du câble que Netflix ne veut pas.

La course devrait se poursuivre pendant des mois, les deux sociétés essayant de convaincre les investisseurs, Netflix envisageant de transformer son offre en espèces et en actions en une offre entièrement en espèces, selon Reuters. Un examen approfondi de la part des autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe est également probable.

L'acquisition de Warner Bros ferait de Netflix le plus grand diffuseur mondial de programmes en continu, avec environ 428 millions d'abonnés. Les investisseurs voudront comprendre pourquoi cela ne va pas à l'encontre des règles de la concurrence - Netflix estime qu'il est en concurrence avec YouTube, le distributeur de télévision le plus regardé aux États-Unis, bien que les régulateurs puissent être sceptiques, a rapporté Reuters.

L'incertitude quant à l'issue de cette affaire a fait monter la pression sur l'action Netflix, qui a baissé pendant quatre mois consécutifs et a marqué un mauvais départ pour 2026 avec une chute de 6 %. Près d'un tiers des analystes couvrant les actions ont revu leurs objectifs à la baisse depuis l'annonce de l'accord.

L'acquisition de HBO présente l'avantage pour Netflix de stabiliser les abonnements, que les services restent séparés ou qu'ils soient regroupés. Netflix a le taux d'annulation le plus bas du secteur et pourrait enrayer les pertes d'utilisateurs chez HBO Max en regroupant les services et en déployant son moteur de recommandation, parmi d'autres plans que l'entreprise pourrait présenter après les résultats.

LES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT ALIMENTENT LES BÉNÉFICES

En ce qui concerne les résultats proprement dits, les analystes s'attendent à ce que les événements en direct jouent un rôle plus important dans l'augmentation des recettes en attirant et en fidélisant les téléspectateurs.

Le match opposant les Detroit Lions aux Minnesota Vikings sur Netflix le jour de Noël a battu des records en devenant le match le plus diffusé de la ligue sportive majeure aux États-Unis. Le service de streaming a également récemment étendu ses droits WWE aux États-Unis pour inclure la bibliothèque historique.

Son chiffre d'affaires global a probablement augmenté de 16,82 % entre octobre et décembre pour atteindre 11,97 milliards de dollars, soit un peu moins que la croissance de 17,2 % enregistrée au trimestre précédent, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes prévoient une croissance des revenus de Netflix d'environ 13 % en 2026.

Bien que l'entreprise ait cessé de communiquer le nombre de ses abonnés il y a un an, Visible Alpha estime que les ajouts nets ont été d'environ 10 millions, terminant l'année avec plus de 327 millions d'utilisateurs.