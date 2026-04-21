Les résultats d'Intel montreront si les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement freinent ses ambitions en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Les investisseurs d'Intel INTC.O se concentreront jeudi sur ses efforts pour résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont limité la capacité de la société à accélérer la production de puces pour répondre à la demande croissante des entreprises qui adoptent des services liés à l'IA.

Intel a averti que les contraintes d'approvisionnement pour ses puces de serveur qui sont utilisées avec les processeurs graphiques fabriqués par des sociétés telles que Nvidia seront les plus aiguës au premier trimestre avant de s'atténuer au deuxième.

* Intel devrait annoncer une baisse de 1,9 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 12,42 milliards de dollars, et une chute de près de 90 % de son bénéfice par action ajusté, selon les données compilées par LSEG.

* Le segment des centres de données et de l'IA de l'entreprise devrait croître de 6,8% à 4,41 milliards de dollars.

* Au début du mois, Intel a élargi son partenariat en matière de processeurs d'IA avec Google GOOGL.O et a rejoint le projet de complexe de puces d'IA Terafab d'Elon Musk pour fabriquer des processeurs.

* "L'augmentation de la demande de processeurs dans les centres de données d'IA donne à l'entreprise une ligne de revenus plus stable qui dépend moins du cycle des PC grand public", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

* Les investisseurs seront également attentifs aux rendements, ou au nombre de bonnes puces par tranche de silicium, du processus de fabrication 18A d'Intel.

* "Pour qu'Intel fasse une offre importante, l'amélioration du rendement du procédé 18A doit être supérieure aux attentes du marché", a déclaré Ryuta Makino, analyste chez Gabelli Funds, un investisseur d'Intel.