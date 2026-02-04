Les résultats d'Amgen au quatrième trimestre dépassent les estimations de Wall Street, l'entreprise déclare que les patients ont besoin d'options de perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les résultats d'Amgen pour le quatrième trimestre dépassent les attentes, les actions augmentent légèrement

MariTide, un médicament pour la perte de poids qui change de paradigme

Les prévisions de bénéfices d'Amgen pour 2026 suggèrent une hausse modeste, selon l'analyste de Citi

(Ajoute le commentaire de l'entreprise paragraphe 5, le commentaire de l'analyste paragraphe 8, la référence à Tavneos paragraphe 14; met à jour le prix de l'action) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a publié mardi des résultats financiers du quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, ce qui a entraîné une légère hausse de ses actions, la société continuant d'exprimer sa confiance dans le médicament expérimental pour la perte de poids MariTide.

Les revenus trimestriels de la société biotechnologique californienne ont augmenté de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,9 milliards de dollars, ce qui a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 9,5 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté par action a peu varié par rapport à l'année précédente, à 5,29 dollars, mais a dépassé les attentes des analystes, qui étaient de 4,73 dollars.

Les actions d'Amgen, qui ont chuté de près de 2 % dans les échanges réguliers après que son rival Novo Nordisk

NOVOb.CO ait prévu une baisse des ventes de médicaments contre l'obésité en 2026, étaient en hausse d'un peu plus de 1 % dans les échanges après les heures de bureau.

Amgen mène actuellement six essais de phase 3 sur le médicament expérimental MariTide dans le domaine de l'obésité et des affections connexes, notamment les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. Elle prévoit de commencer cette année les études de phase 3 du médicament pour les patients diabétiques.

"Les GLP-1 hebdomadaires ne sont pas satisfaisants", a déclaré Murdo Gordon, responsable des opérations commerciales d'Amgen, lors d'une conférence téléphonique, en faisant référence à des médicaments tels que Wegovy de Novo. Il a qualifié MariTide, qui est testé à des doses aussi peu fréquentes qu'une fois tous les trois mois, d'"opportunité de changement de paradigme" pour les patients et les prestataires de soins de santé à la recherche de nouvelles options.

Amgen recrute également des adultes obèses pour un essai de phase 1 d'un autre médicament candidat pour la perte de poids, l'AMG513.

Pour 2026, la société a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté par action de 21,60 à 23,00 dollars, alors que Wall Street estime qu'il sera de 22,09 dollars par action. La société prévoit des revenus pour l'année de 37 milliards de dollars à 38,4 milliards de dollars, contre 37,1 milliards de dollars prévus par les analystes.

Les perspectives "suggèrent une hausse modeste" par rapport aux estimations actuelles, a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi Research, dans une note de recherche.

Les ventes de produits au quatrième trimestre ont augmenté de 10 % en volume, tandis que les prix nets ont diminué de 4 %, ce qui a entraîné une croissance de 7 % d'un trimestre à l'autre.

Les ventes du médicament contre le cholestérol Repatha ont bondi de 44% à 870 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 793 millions de dollars, grâce à des volumes et des prix plus élevés. Amgen a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le prix net du médicament en 2026 diminue d'un pourcentage moyen à un chiffre.

Les ventes de Tepezza, un médicament contre les maladies oculaires, ont chuté de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 457 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 554 millions de dollars.

Amgen a déclaré que les ventes de l'Enbrel, un médicament contre l'arthrite, ont chuté de 48 % à 532 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix qu'il paie pour le plan de santé Medicare du gouvernement américain. Les analystes s'attendaient à des ventes d'Enbrel de 679 millions de dollars.

La société a déclaré que son taux d'imposition était inférieur de 7,8 points de pourcentage à celui du trimestre précédent, en raison d'ajustements de l'impôt américain sur les filiales étrangères.

Amgen a déclaré que la Food and Drug Administration américaine a demandé au début du mois que le Tavneos, utilisé pour traiter une maladie auto-immune rare, soit retiré du marché américain en raison de préoccupations concernant les données d'essai. Amgen a déclaré avoir confiance dans ce médicament, dont les ventes ont atteint 152 millions de dollars au quatrième trimestre, et a informé la FDA qu'elle n'avait pas l'intention de le retirer du marché.