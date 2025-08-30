 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les responsables de l'IA de Meta discutent de l'utilisation des modèles de Google et d'OpenAI dans les applications, selon The Information
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 03:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Meta Platforms META.O envisage des partenariats avec ses rivaux Google GOOGL.O ou OpenAI pour améliorer les fonctions d'intelligence artificielle dans ses applications, a rapporté The Information vendredi, citant des personnes familières avec les conversations.

Les dirigeants de la nouvelle organisation d'IA de Meta, Meta Superintelligence Labs, ont étudié la possibilité d'intégrer le modèle Gemini de Google pour fournir des réponses textuelles conversationnelles aux requêtes soumises à Meta AI, le principal chatbot de l'entreprise, selon le rapport.

Les discussions ont porté sur l'utilisation des modèles d'OpenAI pour alimenter Meta AI et d'autres fonctions d'IA dans les applications de médias sociaux de Meta, a ajouté l'information. Tout accord avec des fournisseurs de modèles externes tels que Google ou OpenAI est probablement une étape temporaire pour améliorer les produits d'IA de Meta jusqu'à ce que ses propres modèles progressent, selon le rapport. L'une des priorités du laboratoire est de s'assurer que son modèle de prochaine génération, le Llama 5, peut rivaliser avec ses concurrents, ajoute le rapport.

Au sein de Meta, l'entreprise a déjà intégré des modèles d'IA externes dans certains outils internes destinés au personnel, selon The Information. Par exemple, les employés peuvent utiliser les modèles Anthropic pour coder via l'assistant de codage interne de l'entreprise, a ajouté le rapport, citant trois personnes familières avec le sujet.

"Nous adoptons une approche globale pour construire les meilleurs produits d'IA, ce qui inclut la construction de modèles de pointe nous-mêmes, des partenariats avec des entreprises, ainsi qu'une technologie open source", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. OpenAI, Google et Microsoft MSFT.O , qui soutient OpenAI, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Au début de l'année, Meta a engagé milliards de dollars pour recruter l'ancien directeur général de Scale AI, Alexandr Wang, et l'ancien directeur général de GitHub, Nat Friedman, pour codiriger Meta Superintelligence Labs, tout en offrant de généreuses rémunérations pour attirer des dizaines de chercheurs en IA de premier plan dans l'initiative.

Valeurs associées

ALPHABET-A
212,9100 USD NASDAQ +0,60%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,7000 USD NASDAQ -1,65%
MICROSOFT
506,6900 USD NASDAQ -0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'ONU à New York, le 20 septembre 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:47 

    Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. "Le secrétaire d'État Marco Rubio ... Lire la suite

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine en baisse, la tech pèse
    information fournie par Reuters 29.08.2025 22:38 

    NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points. Le S&P-500,

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, marque une pause avant un week-end prolongé
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, minée par des prises de bénéfices avant un week-end de trois jours et peu surprise par un nouvel indice d'inflation conforme aux attentes. Après avoir atteint de nouveaux sommets la veille en clôture, les indices ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank