Les responsables de l'IA de Meta discutent de l'utilisation des modèles de Google et d'OpenAI dans les applications, selon The Information

Meta Platforms META.O envisage des partenariats avec ses rivaux Google GOOGL.O ou OpenAI pour améliorer les fonctions d'intelligence artificielle dans ses applications, a rapporté The Information vendredi, citant des personnes familières avec les conversations.

Les dirigeants de la nouvelle organisation d'IA de Meta, Meta Superintelligence Labs, ont étudié la possibilité d'intégrer le modèle Gemini de Google pour fournir des réponses textuelles conversationnelles aux requêtes soumises à Meta AI, le principal chatbot de l'entreprise, selon le rapport.

Les discussions ont porté sur l'utilisation des modèles d'OpenAI pour alimenter Meta AI et d'autres fonctions d'IA dans les applications de médias sociaux de Meta, a ajouté l'information. Tout accord avec des fournisseurs de modèles externes tels que Google ou OpenAI est probablement une étape temporaire pour améliorer les produits d'IA de Meta jusqu'à ce que ses propres modèles progressent, selon le rapport. L'une des priorités du laboratoire est de s'assurer que son modèle de prochaine génération, le Llama 5, peut rivaliser avec ses concurrents, ajoute le rapport.

Au sein de Meta, l'entreprise a déjà intégré des modèles d'IA externes dans certains outils internes destinés au personnel, selon The Information. Par exemple, les employés peuvent utiliser les modèles Anthropic pour coder via l'assistant de codage interne de l'entreprise, a ajouté le rapport, citant trois personnes familières avec le sujet.

"Nous adoptons une approche globale pour construire les meilleurs produits d'IA, ce qui inclut la construction de modèles de pointe nous-mêmes, des partenariats avec des entreprises, ainsi qu'une technologie open source", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. OpenAI, Google et Microsoft MSFT.O , qui soutient OpenAI, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Au début de l'année, Meta a engagé milliards de dollars pour recruter l'ancien directeur général de Scale AI, Alexandr Wang, et l'ancien directeur général de GitHub, Nat Friedman, pour codiriger Meta Superintelligence Labs, tout en offrant de généreuses rémunérations pour attirer des dizaines de chercheurs en IA de premier plan dans l'initiative.