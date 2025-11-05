Les repas à valeur ajoutée et les offres de McDonald's font grimper les ventes alors que les dépenses restent serrées

Les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 2,4 % au troisième trimestre

Selon le directeur général, les ventes américaines devraient augmenter au quatrième trimestre en raison des offres de repas

Les consommateurs à faible revenu restent sous pression

McDonald's MCD.N a battu les estimations pour les ventes mondiales comparables du troisième trimestre mercredi, les offres de repas abordables du géant de la restauration rapide ayant contribué à aiguiser la demande, même si les consommateurs sont restés sélectifs dans leurs dépenses.

Les actions de la société ont augmenté de 3,5 % dans les premiers échanges.

La vigueur de ses marchés américains et internationaux a permis à la chaîne de hamburgers d'afficher une croissance des ventes mondiales à magasins comparables de 3,6 %, légèrement supérieure à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,55 %, selon les données compilées par LSEG.

Les chaînes de restauration rapide, dont McDonald's, Domino's Pizza DPZ.O et Yum Brands YUM.N , propriétaire de Taco Bell, ont lancé des offres de repas groupés moins chères et des offres à durée limitée pour compenser le ralentissement de la fréquentation des restaurants.

Les dirigeants de McDonald's ont souligné que les prix élevés des produits de première nécessité tels que le loyer, la nourriture et la garde d'enfants pèsent sur les consommateurs à faible revenu. "Tant que cette cohorte de consommateurs aura l'impression que les revenus réels sont sous pression, je ne m'attends pas à voir un changement significatif dans ce domaine", a déclaré le directeur général Chris Kempczinski lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

DES ACCORDS À LA RESCOUSSE

McDonald's a maintenu son offre de repas à 5 dollars pendant plus d'un an, a donné la priorité à l'innovation dans ses menus et a intensifié ses efforts de marketing pour relancer la demande parmi les clients à faibles revenus.

Elle s'attend à ce que la croissance des ventes comparables aux États-Unis s'accélère au quatrième trimestre, aidée également par le fort élan initial de sa promotion Monopoly en octobre.

"(Les efforts promotionnels) semblent porter leurs fruits puisque (McDonald's) a incité les clients soucieux de leur budget à dépenser à un moment où les chaînes plus chères comme Chipotle et Cava voient les consommateurs se replier", a déclaré Zak Stambor, analyste d'Emarketer.

En septembre, la société a réintroduit ses repas Extra Value et a commencé à travailler avec les franchisés pour normaliser une réduction de 15 % sur les repas combinés dans tout le pays, contre 10 à 11 % actuellement.

pour McDonald's, le Snack Wrap est un bon exemple de "favori des fans" et constitue un article de menu à marge élevée et à faible coût pour les consommateurs (également à l'abri des coûts du bœuf) et je m'attends à ce que davantage de ces options à la carte reviennent car elles donnent aux consommateurs plus de contrôle sur la façon dont ils dépensent leur part de portefeuille", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management.

Les ventes comparables aux États-Unis, le plus grand marché de McDonald's , ont augmenté de 2,4 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, contre une hausse de 0,3 % un an plus tôt.

Les ventes dans le segment commercial où les restaurants sont exploités par des partenaires locaux ont fait un bond de 4,7 %, grâce au Japon, tandis que les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 4,3 %, grâce à l'Allemagne et à l'Australie.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est élevé à 3,22 dollars par action, en dessous de l'estimation des analystes de 3,33 dollars, selon les données compilées par LSEG.