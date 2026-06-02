Les réparations de la rampe de lancement de Blue Origin pourraient prendre "beaucoup de temps", a déclaré le directeur de la Nasa à CNBC

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Les dégâts causés à une rampe de lancement de Blue Origin par l'explosion spectaculaire de la fusée géante New Glenn de la société lors d'un essai de ses moteurs la semaine dernière "prendront beaucoup de temps" à réparer, a déclaré lundi l'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, à CNBC.

Un horizon 2028 était "tout à fait envisageable", a-t-il déclaré lors d’une interview au CEO Council Summit de CNBC, a rapporté la chaîne.

Ce puissant véhicule à deux étages a explosé en une gigantesque boule de feu alors qu'il était fixé à la tour de lancement jeudi, lors de ce qui devait être un essai statique de routine ("hot-fire") en vue de son quatrième vol en orbite depuis janvier 2025.

Cet incident survient à un moment critique pour les projets de fusée Blue Origin et de satellites Amazon du milliardaire Jeff Bezos, qui cherche à rivaliser à armes égales avec SpaceX, la société spatiale privée leader mondial dirigée par Elon Musk.

Des sources au sein de l'entreprise et du secteur ont déclaré ce week-end que l'explosion avait "pratiquement détruit" la rampe de lancement et qu'elle nécessitait des réparations qui, selon les ingénieurs, perturberaient les opérations pendant au moins six mois.

Heureusement, aucun blessé n'a été signalé lors de l'accident survenu dans une base de lancement de l'U.S. Space Force à Cap Canaveral, en Floride. Et aucun des satellites Amazon Leo que la fusée devait mettre en orbite n'avait encore été intégré à la charge utile du vaisseau spatial au moment de l'incident.

La New Glenn, nommée en l'honneur de l'astronaute John Glenn, le premier Américain à avoir orbité autour de la Terre, est censée jouer un rôle central dans le transport des modules lunaires et du fret dans le cadre des missions lunaires Artemis de la Nasa.