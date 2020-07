Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les renseignements sur les primes russes aux taliban pas corroborés, selon le Pentagone Reuters • 09/07/2020 à 21:37









WASHINGTON, 9 juillet (Reuters) - Les renseignements selon lesquels la Russie a versé des primes aux talibans pour tuer des soldats américains en Afghanistan n'ont pas été corroborés, ont déclaré jeudi au Congrès les principaux cadres civils et militaires du Pentagone. "Il s'agit d'une information unique et isolée qui n'est pas corroborée", a déclaré le général Mark Milley, chef d'état-major interarmées, devant la commission militaire de la Chambre des représentants. Le secrétaire à la Défense Mark Esper a tenu les mêmes propos. Quatre sources gouvernementales ont confirmé à Reuters l'existence d'informations classées suggérant qu'une unité des services de renseignement militaires russes avait offert des primes à des taliban pour tuer des soldats américains et des membres des forces étrangères présentes en Afghanistan. Donald Trump a assuré n'en avoir jamais été informé, avant que la presse ne révèle l'existence de ces renseignements. (Phil Stewart et Idrees Ali, version française Jean-Philippe Lefief)

