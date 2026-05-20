Les rendements obligataires et le prix du pétrole reculent dans l'espoir d'un accord avec l'Iran ; les actions progressent dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor reculent tandis que les actions américaines progressent

* Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia après la clôture

* Les cours du pétrole chutent fortement

(Mises à jour de l'après-midi) par Caroline Valetkevitch et Alun John

Les rendements des bons du Trésor américain et les cours du pétrole ont baissé mercredi, alors que l'espoir grandissait de voir les États-Unis conclure un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, tandis que les principaux indices boursiers progressaient dans l'attente des résultats très attendus de Nvidia.

Les investisseurs ont continué à suivre l'actualité à la recherche de signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale, tout en mettant en garde contre de nouvelles attaques si l'Iran n'acceptait pas un accord. Trump a également déclaré que les États-Unis étaient prêts à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse » de la part de l'Iran. Le dollar américain a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines, tandis que le brut américain CLc1 a perdu 5,89 dollars pour s’établir à 98,26 dollars le baril.Le Brent LCOc1 a chuté de 6,26 dollars pour s’établir à 105,02 dollars.

Des signes timides d'un relâchement de la pression dans le Golfe ont également été observés mercredi, deux pétroliers chinois ayant quitté le détroit d'Ormuz, selon les données du transport maritime.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 9,4 points de base, passant de 4,669 % mardi soir à 4,576 %. Les rendements avaient récemment atteint des sommets inégalés depuis plusieurs années en raison des craintes d'inflation liées à la guerre.

Le Nasdaq a mené la hausse à Wall Street, tandis que le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré la plus forte progression parmi les secteurs du S&P 500.

« Le sentiment positif est de retour car les prix du pétrole sont en baisse, tout comme les rendements », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

Mais, a-t-il ajouté, « le pessimisme plane à l'horizon, car des prix du pétrole élevés sur une longue période mettent la Fed au pied du mur ».

Les traders de contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité d'environ 50 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'ici décembre – un revirement radical par rapport à la situation avant le début de la guerre en Iran fin février, lorsque les marchés s'attendaient à deux baisses cette année.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 581,66 points, soit 1,18 %, à 49 945,54, le S&P 500 .SPX a gagné 68,20 points, soit 0,93 %, à 7 421,81 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 344,12 points, soit 1,33 %, à 26 214,83.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 9,25 points, soit 0,85 %, pour atteindre 1 101,04.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,46 %.

Les obligations à plus longue échéance ont également été vendues en Europe et au Japon, mais, à l'instar des bons du Trésor, elles ont connu un certain répit mercredi.

Le rendement allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a reculé de 3 points de base par rapport au plus haut niveau atteint mardi depuis 15 ans, pour s'établir à 3,16 %.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 16 mois, tandis que ceux à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

RÉSULTATS DE NVIDIA À VENIR Nvidia NVDA.O doit publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés américains. Les attentes restent élevées, avec un chiffre d'affaires qui devrait bondir de près de 80 % pour atteindre environ 79 milliards de dollars, selon l'estimation médiane d'une enquête LSEG menée auprès d'analystes.L'action Nvidia a progressé de 0,9 %. Plus tôt, l'action Samsung a chuté de 4,4 % avant de clôturer pratiquement inchangée. Le syndicat de Samsung Electronics

005930.KS a déclaré qu'il suspendrait l' de grève prévue pour jeudi après que les deux parties ont conclu un accord salarial provisoire, évitant ainsi une action qui menaçait de perturber la production de puces d'IA et d'autres puces. Les autres valeurs du secteur des puces électroniques se portaient bien avant la publication des résultats de Nvidia, l'indice des semi-conducteurs .SOX affichant une hausse de 3,8 %.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,22 % à 99,09, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,22 % à 1,163$.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,14 % à 158,81.

L'or au comptant XAU= a progressé de 1,3 % à 4 539,60 dollars l'once.