"Les rendements obligataires de haute qualité devraient rapporter 7-8%" (Vontobel)

"Cette opération de préservation du capital semblait tout à fait logique, mais ne sera plus nécessaire lorsque que nous atteindrons les taux terminaux. Le coût d'opportunité actuel lié à l'absence de duration, et donc à la prise en compte d'un risque de réinvestissement surdimensionné dans les portefeuilles à durée d'investissement relativement longue, a désormais basculé dans l'autre sens. Garder des liquidités pourrait, selon nous, desservir les clients au cours des années à venir", précise t-il.

"Aujourd'hui, nous pensons qu'ils devraient pouvoir obtenir ces rendements avec des obligations de bonne qualité, explique Eoin Walsh, associé et gérant de portefeuille chez TwentyFour AM, filiale indépendante de Vontobel.

(AOF) - Après quelques années stériles, les rendements obligataires de haute qualité qui, il n'y a pas si longtemps, ne rapportaient que 2 ou 3%, devraient désormais atteindre 7 à 8%. Ce rebond devrait changer la donne pour les investisseurs. Ceux qui exigeaient autrefois de leurs gestionnaires de patrimoine des rendements de 6 à 8% n'auraient eu d'autre choix que de se contenter des rendements les plus bas et de se tourner vers le monde périlleux des crédits CCC.

