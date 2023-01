Les rendements des fonds actions émergentes plombés par la Russie en 2022

(NEWSManagers.com) - L’année 2022 a mis fin à trois années consécutives de rendements positifs au sein des fonds actifs investis en actions émergentes. Le constat émane du fournisseur américain de recherche sur les fonds d’investissement Copley Fund Research, qui a analysé les rendements pour 2022 de 276 fonds actions émergentes gérés de manière active et cumulant 343 milliards de dollars d’encours à fin 2022.

Dans sa nouvelle recherche, publiée cette semaine, Copley Fund Research note que 2022 a été la troisième pire année en 10 ans pour les fonds concernés après 2016 et 2018. En moyenne, les fonds analysés ont enregistré des rendements négatifs de -21,58% sur l’année 2022 là où la performance de l’indice de référence de la classe d’actifs, MSCI Emerging Markets, s’est établie à -20,5%.

Plus d’un tiers des stratégies étudiées (38,7%) ont battu l’indice MSCI Emerging Markets l’an dernier. Mais seulement deux d'entre elles ont terminé 2022 en territoire positif. Il s’agit des fonds RedWheel Next Generation Emerging Equity Fund (+2,94%) et Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market (+0,95%). La pire performance – parmi les fonds analysés – revient au fonds PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities au style croissance et investi dans des grosses sociétés émergentes (-42,21% sur l’année 2022). En termes de styles de gestion, la value a mieux résisté (rendement moyen de -16,43% en 2022) que les styles GARP (-20,75%) et croissance (-23,24%). Les stratégies dites de croissance agressives ont affiché des rendements moyens de -24,14%.

La Russie a tout gâché

Tout s’est joué ou presque dans les quatre premiers mois de 2022 pour les fonds actions émergentes, pris à revers par la guerre russe en Ukraine, souligne Copley Fund Research. Les mois de septembre et d’octobre leur ont permis un peu de sauver l’année. Le fournisseur de recherche liste quelques paris gagnants des fonds actions émergentes de 2022 : détention de cash, le secteur de la consommation discrétionnaire en Chine, sous-pondérations sur Taïwan, surpondérations sur les biens de consommation de base ainsi que les financières indiennes et indonésiennes.

Outre les surpondérations sur la Russie et l’Argentine, les paris négatifs de 2022 incluent notamment les sous-pondérations sur l’Arabie Saoudite ainsi que sur les sociétés industrielles et de services public indiennes. Etre sous-pondéré sur l’énergie et les matériaux n’a pas non plus été payant pour les fonds actions émergentes en 2022.

Sur un historique de 10 ans, les fonds analysés affichent néanmoins un rendement positif moyen de 18,08% contre 15,32% pour l'indice MSCI Emerging Markets. Le fonds American Funds New World de Capital Group domine les 275 autres fonds étudiés avec une performance de 56,45% sur 10 ans.