Les rendements de Heineken sous Dolf van den Brink figurent parmi les plus faibles des directeurs généraux du secteur de la consommation qui ont quitté leur poste

Ledirecteur général de Heineken

HEIN.AS , Dolf van den Brink, a démissionné lundi après avoir dirigé le brasseur néerlandais pendant six ans, marquant le plus récent d'une série de changements intervenus à la tête de grandes entreprises de consommation au cours des 18 derniers mois.

Une analyse Reuters des entreprises qui ont changé de directionau cours de cette période, y compris Nestlé NESN.S et Starbucks SBUX.O , montre quelles sont celles qui ont réalisé les meilleures performances sous le mandat de leurs directeurs généraux.

En termes de rendement total annualisé,le brasseur néerlandais se situe dans la moitié inférieure, ayant enregistré des rendements négatifs de 2,1 % sous la direction de Dolf van den Brink depuis juin 2020.

La société qui a offert les meilleurs rendements à ses actionnaires est Walmart WMT.O . Sous la direction deDoug McMillon, aux commandes depuis février 2014, ledistributeur a affiché des rendements totaux annualisés de 16 %, calculés à partir de la veille de l'entrée en fonction du directeur général jusqu'au12janvier 2025.

Pandora arrive en deuxième position. Son rendement total annualisé s'élève à 11 % depuis février 2019 sous la direction d'Alexander Lacik.

En septembre , l'entreprise a annoncé que Lacik prendrait sa retraite en mars et que Berta de Pablos-Barbier, chef du marketing, lui succéderait.

La marque allemande de vêtements de sport Puma PUMG.DE , qui, sous la direction d'Arne Freundt, a enregistré un rendement total annualisé négatif de 36,6 %, est à la traîne dans ce tableau de bord des directeurs généraux. Il a été remplacé en avril par l'ancien directeur des ventes d'Adidas

ADSGn.DE , Arthur Hoeld.

Si l'on considère le rendement total, le groupe de luxe français Kering PRTP.PA remporte la palme, car il a généré un rendement total de 520 % pour ses actionnaires au cours des 20 dernières années, avec François-Henri Pinault à la tête de l'entreprise entre mars 2005 et septembre de l'année dernière .

Walmart arrive en deuxième position avec503,5 %, tandis que le groupe de boissons Diageo DGE.L , Nike NKE.N et le fabricant de KitKat Nestle NESN.S figurent parmi les plus mauvais élèves.