CAC 40
7 817,58
+0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les remarques de la directrice générale de Centene sur Medicaid stimulent les assureurs santé américains
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions des assureurs de santé américains sont en hausse dans les indications de pré-marché suite aux commentaires de la directrice générale de Centene

CNC.N disant que Les résultats de Medicaid pour juillet et août soutiennent une trajectoire améliorée pour la deuxième moitié de l'année

** Centene a également déclaré dans un document que ses résultats financiers jusqu'en août sont cohérents avec sa prévision de bénéfice ajusté pour l'année entière d'environ 1,75 $ par action, augmentant les actions de la société de 11% dans les échanges de pré-marché

** Molina Healthcare MOH.N augmente de 6,06%, Elevance

ELV.N de 3,02%

** CVS Health Corp CVS.N en hausse de 0,23%, Cigna Group

CI.N en hausse de 0,38%, Humana HUM.N en hausse de 0,58%

Valeurs associées

CENTENE
35,260 USD NYSE +12,67%
CVS HEALTH
74,667 USD NYSE +0,93%
ELEVANCE HEALTH
314,231 USD NYSE +2,46%
HUMANA
274,640 USD NYSE +0,44%
MOLINA HEALTHCAR
189,750 USD NYSE +5,86%
THE CIGNA
306,040 USD NYSE +1,19%
UNITEDHEALTH GRO
348,185 USD NYSE +0,34%
© 2025 Thomson Reuters.

