Les remarques de la directrice générale de Centene sur Medicaid stimulent les assureurs santé américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions des assureurs de santé américains sont en hausse dans les indications de pré-marché suite aux commentaires de la directrice générale de Centene

CNC.N disant que Les résultats de Medicaid pour juillet et août soutiennent une trajectoire améliorée pour la deuxième moitié de l'année

** Centene a également déclaré dans un document que ses résultats financiers jusqu'en août sont cohérents avec sa prévision de bénéfice ajusté pour l'année entière d'environ 1,75 $ par action, augmentant les actions de la société de 11% dans les échanges de pré-marché

** Molina Healthcare MOH.N augmente de 6,06%, Elevance

ELV.N de 3,02%

** CVS Health Corp CVS.N en hausse de 0,23%, Cigna Group

CI.N en hausse de 0,38%, Humana HUM.N en hausse de 0,58%