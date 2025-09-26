Les régulateurs américains enquêtent sur les mouvements boursiers avant que les entreprises ne fassent des annonces sur les crypto-monnaies, selon le WSJ

Les régulateurs américains ont examiné les mouvements brusques des prix des actions des entreprises avant qu'elles n'annoncent des plans pour lever des fonds afin d'acheter des crypto-monnaies, à la recherche de signes de délits d'initiés potentiels et de violations de l'obligation d'information, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

La Securities and Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority ont contacté certaines des plus de 200 entreprises qui ont annoncé des stratégies de trésorerie en crypto-monnaies cette année, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Les responsables de la SEC ont mis en garde les entreprises contre d'éventuelles violations des règles interdisant le partage sélectif d'informations matérielles non publiques, selon le Journal.

La SEC s'est refusée à tout commentaire, tandis que la FINRA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

De nombreuses sociétés cotées en bourse ont acheté des crypto-monnaies , cherchant à reproduire le succès de Strategy MSTR.O , anciennement connue sous le nom de MicroStrategy, une société de logiciels qui a commencé à accumuler des bitcoin s en 2020.