Les réductions de vols aux États-Unis bousculent les compagnies aériennes et les voyageurs

La FAA demande une réduction progressive des vols dans les principaux aéroports américains, en commençant par une réduction de 4 % vendredi

Les compagnies aériennes s'efforcent d'ajuster leurs horaires en raison de la réduction du nombre de vols

Les principaux transporteurs offrent de la flexibilité pour les changements, en utilisant des avions plus grands

Le stress des passagers augmente avec les retards, les annulations et l'incertitude

(Ajout de détails sur les annulations de vols aux paragraphes 6 à 12, de détails sur l'ordonnance de la FAA au paragraphe 18, et d'un graphique) par Rajesh Kumar Singh, David Shepardson et Doyinsola Oladipo

Les compagnies aériennes américaines se sont démenées jeudi pour réorganiser les horaires et répondre aux appels de clients inquiets après que l'administration Trump a ordonné des réductions de vols dans les principaux aéroports en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens pendant le plus long shutdown gouvernemental de l'histoire.

Les réductions, qui doivent commencer vendredi, devraient toucher des centaines de milliers de voyageurs sans préavis. La société d'analyse aéronautique Cirium a estimé que ces réductions entraîneraient l'annulation de 1 800 vols et la suppression de 268 000 sièges d'avion par jour aux États-Unis. Les vols internationaux ne sont pas concernés.

Le moment choisi, qui correspond à une période de faible demande, a permis aux transporteurs de recaser plus facilement des passagers en réduisant la fréquence des vols sur certains itinéraires et en utilisant des avions plus gros. Selon les analystes, l'impact sur les bénéfices des compagnies aériennes devrait être modeste tant que la fermeture se termine avant la période de pointe de Thanksgiving, qui aura lieu plus tard dans le mois.

"Pendant la basse saison actuelle, les compagnies aériennes ont tendance à avoir des taux de remplissage plus faibles, de sorte que la capacité à accueillir des passagers est plus élevée", a déclaré Savanthi Syth, analyste chez Raymond James.

Les actions des principaux transporteurs américains, dont Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O , ont clôturé en baisse de 1 % à 2 % jeudi.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES OFFRENT DE LA FLEXIBILITÉ POUR LES CHANGEMENTS

Conformément à la directive fédérale, Delta a annoncé l'annulation d'environ 170 vols américains vendredi, et devrait en annuler moins samedi en raison de la baisse du nombre de voyageurs. Le transporteur assure normalement 5 000 vols quotidiens dans le monde.

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle prévoyait d'annuler les vols un jour à l'avance afin de donner aux clients des options bien avant qu'ils ne se rendent à l'aéroport.

"Nous assurons la grande majorité de notre programme et avons l'intention de maintenir l'accès à tous les marchés que nous desservons, bien que la fréquence puisse être affectée", a déclaré Delta.

United a déclaré qu'elle prévoyait de réduire de 4 % le nombre de ses vols du vendredi au dimanche, ce qui se traduirait par moins de 200 annulations par jour. La compagnie aérienne, dont le siège est à Chicago, assure environ 4 500 vols par jour.

American Airlines AAL.O a réduit ses horaires de 4 % dans 40 aéroports, ce qui représente environ 220 vols annulés chaque jour de vendredi à lundi. Southwest Airlines LUV.N annulera environ 120 vols vendredi.

Alaska Airlines ALK.N a commencé à annuler un nombre limité de vols à partir de vendredi. Le transporteur a déclaré que la plupart des annulations concerneraient des liaisons à haute fréquence, ce qui permettrait à la majorité des clients d'être relogés avec un minimum de perturbations.

Le transporteur à bas prix Frontier ULCC.O a déclaré que la plupart de ses vols seraient assurés comme prévu, même si, dans un message publié sur LinkedIn, son directeur général Barry Biffle a conseillé aux clients se rendant à des funérailles ou à d'autres événements importants au cours des dix prochains jours de réserver des billets de secours sur d'autres compagnies aériennes.

Toutes les grandes compagnies aériennes offrent à leurs clients une plus grande souplesse pour modifier ou annuler leur voyage.

UTILISER DES AVIONS PLUS GRANDS

Les compagnies aériennes peuvent atténuer les perturbations en utilisant des avions plus grands, une stratégie qu'elles emploient déjà pour faire face à la congestion des aéroports de la région de New York.

Pourtant, les passagers ont inondé les transporteurs de questions et de commentaires sur les plateformes de médias sociaux comme X, en essayant de clarifier leurs plans de voyage.

Alors que les ventes de son service d'assistance en cas de perturbation n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la fermeture, le 1er octobre, l'application de voyage Hopper a enregistré un bond de près de 60 % après l'annonce de la réduction du nombre de vols par le gouvernement.

Mercredi, le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a ordonné la réduction des vols à partir de vendredi dans 40 grands aéroports américains, dont ceux de New York, Los Angeles et Chicago, affectant ainsi les services commerciaux et de fret.

L'Administration fédérale de l'aviation exigera des compagnies aériennes qu'elles réduisent leurs vols de manière progressive, en commençant par une réduction de 4 % vendredi et en passant à une réduction totale de 10 % d'ici le 14 novembre, selon un document consulté par l'agence Reuters.

M. Duffy a invoqué des problèmes de sécurité liés au shutdown, qui résulte d'une impasse politique au Congrès concernant le financement des activités du gouvernement.

Pendant la fermeture, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

L'absentéisme a atteint 30 %, voire plus, dans certains aéroports, les travailleurs se tournant vers un second emploi pour nourrir leur famille ou n'ayant pas les moyens de faire garder leurs enfants.

Avant même la fermeture, la FAA manquait déjà d'environ 3 500 contrôleurs aériens, et nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. Les compagnies aériennes ont estimé qu'au moins 3,2 millions de voyageurs ont été retardés pendant la fermeture.

STRESS POUR LES PASSAGERS

Après une baisse des réservations pour les voyages d'affaires et d'agrément au cours du premier semestre, les compagnies aériennes américaines avaient prévu une période de demande stable pour ce trimestre. Cependant, même si la réduction des capacités devrait faire grimper les tarifs aériens, l'incertitude causée par le shutdown risque de faire baisser les dépenses de voyage des consommateurs.

Selon les données de l'Administration américaine de la sécurité des transports, le nombre de passagers a diminué au cours de la première semaine de novembre par rapport à l'année précédente, après avoir augmenté en octobre.

Le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, a exhorté les clients à "s'en tenir à leurs projets de voyage actuels", alors que les réservations ont chuté . Mais avant même que les nouvelles réductions de vols n'entrent en vigueur, les clients ont déclaré que les retards et les annulations de vols leur causaient de la misère.

Grace Logeman, 40 ans, originaire du Delaware, a fait deux heures de route jeudi pour se rendre à Newark, dans le New Jersey, pour un vol Frontier à destination d'Atlanta qui a été retardé de trois heures. Ce retard lui a fait manquer une correspondance vers la République dominicaine pour l'anniversaire de sa sœur.

"Je suis dévastée", a déclaré Logeman alors qu'elle était en ligne avec le service clientèle de la compagnie aérienne. "En ce qui concerne le shutdown en cours... cela me fait mal. C'est moi qui suis assise ici maintenant"