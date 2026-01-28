Les réductions de coûts donnent un second souffle à UPS

28 janvier - ** La société de livraison United Parcel Service

UPS.N va supprimer jusqu'à 30 000 emplois et fermer 24 sites supplémentaires en 2026, car elle réduit les livraisons d'Amazon au profit d'activités plus rentables ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de dollars en 2026 , contre 88,7 milliards de dollars en 2025

UPS SE RÉORGANISE ET SE RENFORCE

** J.P. Morgan ("neutre", PT: $107) déclare que les efforts de réduction des coûts devraient commencer à porter leurs fruits au second semestre 2026, normaliser le coût par colis, tout en continuant à rationaliser le réseau

** Citigroup ("buy", PT: $120) déclare qu'une meilleure répartition des revenus et des réductions de coûts planifiées devraient aider, mais signale des risques macroéconomiques et d'exécution à court terme

** Morningstar (juste valeur: 113 $) prévoit une amélioration des marges, y compris une réduction de la rotation des conducteurs et une reprise des volumes B2B

** Jefferies ("buy", PT: $130) optimiste pour le 4ème trimestre et 2026, s'attend à des bénéfices plus importants fin 2026-2027 après la transition d'Amazon et les pressions sur les coûts à court terme