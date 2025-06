Les recommandations de Fidelity et New Financial pour encourager l'épargne rémunératrice dans l'UE

(AOF) - New Financial, un think tank européen, et Fidelity International ont dévoilé une feuille de route destinée à encourager la culture de l’épargne et de l’investissement dans l’Union européenne. Leur rapport " analyse et compare les dispositifs d'épargne proposés dans 25 pays et propose dix recommandations à l'attention des décideurs européens, fondées sur l'observation des meilleures pratiques à l'échelle internationale ".

Ces initiatives doivent permettre d'inciter les ménages à réorienter leur épargne, peu rémunérée, vers des placements de long terme plus productifs et capables de soutenir l'économie européenne.

Analyse et recommandations

Parmi les résultats de cette étude, les réserves de capitaux à long terme dans l'Union européenne atteignent 239 % du PIB, loin des 310 % observés au Royaume-Uni et des 500 % des États-Unis. La principale cause est que peu d'États proposent des comptes dédiés à l'épargne et à l'investissement à long terme. L'épargne reste ainsi beaucoup sur des livrets réglementés ou en dépôts bancaires, ce qui est peu rémunérateur. Dans l'Union européenne, près de 11 000 milliards d'euros se trouvent sur ce type de placements et, une évolution même modeste, pourrait ainsi avoir un impact économique considérable.

Le rapport prend l'exemple du compte ISK suédois, un compte d'investissement créé en 2012 pour encourager les particuliers à investir à long terme dans des actifs financiers tels que les actions, les obligations, les fonds… Après dix ans, il représentait à lui seul 29 % du PIB du pays. Un succès que l'on doit à sa simplicité, sa souplesse, et une fiscalité incitative clairement définie.

Enfin, parmi les dix recommandations pour concevoir des comptes d'épargne et d'investissement efficaces, il faut de la simplicité, des avantages fiscaux clairs et équitables, des plafonds élevés voire inexistants, une liberté de retrait et une ouverture géographique.