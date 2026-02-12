Les recettes d'Airbnb dépassent les estimations grâce à la demande de locations haut de gamme

Airbnb ABNB.O a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, la société de location de vacances misant sur des réservations haut de gamme pour contrer la baisse de la demande des clients soucieux de leur budget.

Les actions de la société de voyage ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges volatils après le marché.

La société a prévu des revenus entre 2,59 milliards et 2,63 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,53 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les sociétés de voyage, y compris l'opérateur hôtelier Marriott MAR.O et United Airlines UAL.O , ont noté que les voyageurs haut de gamme soutiennent les résultats alors que les clients bas de gamme luttent contre l'inflation et l'incertitude économique.

Airbnb, basé à San Francisco, s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2026 augmente "au moins à deux chiffres dans le bas de l'échelle", ce qui correspond à peu près aux estimations des analystes (10,24%).

L'entreprise ne s'attend toutefois pas à une croissance de la marge bénéficiaire de base ajustée cette année, car elle continue de réinvestir dans le marketing, les produits et la technologie.

En mai 2025, Airbnb a lancé un nouveau segment qui permet aux clients de réserver des services tels qu'un chef cuisinier privé ou un instructeur de yoga, ce qui lui permet de mieux concurrencer les hôtels, qui offrent généralement un plus grand choix de services.

Toutefois, au quatrième trimestre, la moitié des réservations d'expériences d'Airbnb n'étaient pas liées à une réservation d'hébergement.

L'entreprise cherche également à développer son offre hôtelière en s'associant à des hôtels de charme et indépendants dans des villes comme New York et Madrid, où les réglementations limitent l'offre de location.

"Nous pensons que le fait d'amener plus d'hôtels sur la plateforme peut augmenter notre marché total adressable", a déclaré Airbnb dans une lettre aux actionnaires.

Au cours du quatrième trimestre, son bénéfice par action s'est élevé à 56 cents, contre 73 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 2,78 milliards de dollars, alors que les attentes étaient de 2,71 milliards de dollars.