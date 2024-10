Les réassureurs européens sous pression : l'ouragan Milton relevé en catégorie 4

Moody's s'attend à ce que les dommages provoquées par Hélène s'élèvent entre 15 et 26 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal.

(AOF) - Les titres des réassureurs européens figurent parmi les principales baisses de leurs indices respectifs. A Paris, Scor (-4,69% à 19,52 euros) affiche la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120. En Allemagne, Munich Re recule de 3,31% à 464 euros tandis que Swiss Re perd 3,96% à 110,30 francs suisses. Le National Hurricane Center a classé l'ouragan Milton en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, et prévoit de le classer en catégorie 5. Milton se dirige vers la Floride, qui vient d'être sévèrement touchée par l'ouragan Hélène.

