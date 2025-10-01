Les rapports trimestriels, dernier test de Wall Street face à Donald Trump : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, correspondant de Reuters. Cette chronique fait partie de la lettre d'information de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici https://www.reuters.com/newsletters/reuters-sustainable-finance/.) par Ross Kerber

Les critiques de Corporate America disent que trop d'entreprises ont plié le genou devant le président américain Donald Trump, en payant des règlements , en accordant une participation publique ou en acceptant une nouvelle surveillance . Les dirigeants affirment que ces mesures sont pratiques et nécessaires face à l'expansion spectaculaire des pouvoirs présidentiels de Donald Trump .

Aujourd'hui, une proposition de réglementation relancée crée une expérience pour montrer jusqu'à quel point Wall Street défendra ses priorités passées. Cette semaine, le directeur de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis a déclaré que l'agence accélérerait l'initiative de Donald Trump visant à remplacer les rapports sur les bénéfices des entreprises par des rapports semestriels plutôt que trimestriels. Nous avons déjà vu ce film. Au cours de la première administration Trump, la SEC a recueilli des commentaires sur l'opportunité de procéder à un changement similaire. Le groupe de commerce de l'industrie des fonds, l'Investment Company Institute , a été l'un des plus virulents à s'opposer à ce changement.

Le groupe a notamment déclaré dans une lettre de commentaires que le changement proposé entraverait la capacité des gestionnaires de fonds à analyser les performances des entreprises et à prendre des décisions d'investissement éclairées." L'ICI n'a pas encore pris position cette fois-ci et a refusé de commenter cet article. Idem pour le principal gestionnaire de fonds BlackRock BLK.N ; en 2019, la société a qualifié les rapports trimestriels d'"élément important de la transparence pour les investisseurs." Dans leur propre lettre de 2019, les dirigeants de T. Rowe Price

TROW.O ont déclaré que la réduction de la fréquence des rapports "serait désavantageuse et perturbatrice pour les investisseurs sans avantages compensatoires suffisants pour les entreprises." Mardi, un représentant de T. Rowe Price a refusé de commenter son point de vue actuel.

Les leaders du secteur souhaitent peut-être voir une proposition formelle de la SEC avant de prendre position. Mais à l'ère des médias sociaux, les premiers récits sont importants. Alvin Antonio Velazquez, professeur de droit des sociétés à l'Université de l'Indiana, m'a dit qu'il était plus probable que les entreprises veuillent éviter les représailles pour s'être exprimées contre la proposition et avoir ennuyé Donald Trump ou les personnes qu'il a nommées.

"Je ne suis pas si sûr qu'il s'agisse de rester sur la réserve, mais plutôt d'un effet de profil bas ici", m'a dit Velazquez lors d'un entretien téléphonique. Les sociétés de fonds subissent des pressions sur un certain nombre d'autres fronts, notamment une action en justice intentée par l'État du Texas, soutenue par l'administration , qui prétend que les sociétés de fonds ont violé la loi sur la concurrence en raison de leur activisme climatique. L'administration s'est également opposée aux initiatives en faveur de la diversité , que de nombreux fonds avaient soutenues, et ses alliés républicains cherchent à forcer les gestionnaires de fonds à quitter les régimes de retraite des États .

Les fonds pourraient être en train de trier leurs efforts et leurs ressources de lobbying, a déclaré Velazquez, cédant du terrain sur la fréquence des rapports pour défendre des priorités plus importantes.

"Il y a tellement de choses à craindre, veulent-ils vraiment s'attaquer à Donald Trump sur un autre sujet? Il semble que la réponse, d'après ce qu'ils font, soit 'pas nécessairement'", a-t-il déclaré.

PRENDRE L'EXEMPLE DE L'EUROPE Les partisans de l'abandon de l'obligation de déclaration trimestrielle, dont le directeur général de Nasdaq , y voient un moyen de réduire les coûts liés à la cotation publique d'une action. L'opposition discrète des fonds renforcerait les attentes d'un changement aux États-Unis visant à rendre les rapports financiers obligatoires tous les six mois d'ici à 2027, comme c'est le cas en Europe. Sandra Peters, responsable principale de la défense des intérêts du CFA Institute, dont les membres sont des investisseurs, a cité une étude qui a montré que l'abandon par le Royaume-Uni, en 2014, de l'obligation de publier des rapports trimestriels n'a pas augmenté les investissements des entreprises , comme l'espéraient les partisans du changement, et que moins de 10 % des entreprises ont de toute façon cessé de publier des rapports trimestriels.

"C'est un très beau discours politique, mais il ne sert à rien", a déclaré Peters à propos de la proposition de changement. Les grandes entreprises continueront à publier ces rapports, car elles sont suivies de près par les analystes. "Si vous ne le faites pas, vous allez en pâtir", a-t-elle ajouté. Kurt Gottschall, un ancien directeur régional de la SEC qui travaille actuellement pour le cabinet d'avocats Haynes Boone, a déclaré qu'il s'attendait à ce que certains groupes de défense des investisseurs continuent à s'opposer à l'abandon des rapports trimestriels. Le Council of Institutional Investors, qui représente les grands fonds de pension publics, l'a déjà fait .

Mais les sociétés de gestion d'actifs seront confrontées à une décision plus difficile, a déclaré Gottschall. "L'industrie essaie encore de déterminer le niveau de traction qu'elle obtiendra au cours du second mandat de Donald Trump", a-t-il déclaré.