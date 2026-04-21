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Les protestations dans les ports argentins retardent au moins 10 navires en attente de chargement de céréales
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des détails en plus) par Maximilian Heath

Au moins 10 navires ont été retardés dans le chargement des céréales mardi dans le port argentin de Quequen, les camionneurs exigeant des taux de fret plus élevés bloquant l'accès au terminal, a déclaré une source du port.

"Aucun camion n'entre avec des céréales, nous sommes complètement paralysés", a déclaré cette source à Reuters.

La manifestation est organisée par des camionneurs qui campent le long d'une route menant au port, où ils empêchent les camions de céréales de passer tout en négociant des augmentations de tarifs avec les entreprises de stockage de céréales et les groupes de producteurs agricoles, a déclaré la source.

Quequen, dans le sud de la province de Buenos Aires, a chargé 2,4 millions de tonnes de soja en 2025, soit 20 % de l'oléagineux exporté par l'Argentine l'année dernière.

Les principaux exportateurs, dont Bunge BG.N , Cofco

1610.HK et la coopérative locale ACA, opèrent dans le port.

En Argentine, plus de 80 % des expéditions de céréales vers les ports du pays sont transportées par camion.

L'action a également affecté temporairement le port de Bahia Blanca. Lundi, la chambre des ports argentins a déclaré dans un communiqué que la protestation des camionneurs avait bloqué les exportations pour une valeur estimée à 450 millions de dollars.

Les ports de la région de Rosario, qui expédient plus de 85 % des exportations de céréales de l'Argentine et la quasi-totalité de ses exportations d'huile et de farine de soja, fonctionnaient normalement.

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