Les producteurs mondiaux d'aluminium cherchent à obtenir des primes de 98 à 103 dollars par tonne auprès des acheteurs japonais, selon des sources
05/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les producteurs mondiaux d'aluminium ont offert aux acheteurs japonais des primes de 98 à 103 dollars par tonne métrique pour les expéditions de métal primaire d'octobre-décembre, en baisse de 5 à 9 % par rapport au trimestre en cours, ont déclaré vendredi deux sources directement impliquées dans les négociations sur les prix trimestriels.

Le Japon est l'un des principaux importateurs de métal en Asie et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 constituent la référence pour la région.

Pour le trimestre juillet-septembre, les acheteurs japonais ont accepté de payer une prime de 108 dollars par tonne

PREM-ALUM-JP , en baisse de 41 % par rapport au trimestre précédent, reflétant une demande atone.

