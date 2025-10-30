 Aller au contenu principal
Les producteurs de terres rares en hausse après l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine
30/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des entreprises d'extraction de terres rares augmentent dans les premiers échanges

** Washington et Pékin sont parvenus à un cadre pour un accord commercial qui pourrait suspendre les droits de douane américains prévus et les contrôles des exportations chinoises sur les minéraux critiques, atténuant ainsi les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui ont stimulé le secteur cette année

** Le ministère chinois du commerce a déclaré dans un communiqué que Pékin allait suspendre pendant un an les dernières restrictions à l'exportation de terres rares

** Les actions de Critical Metals CRTM.L augmentent de 7,08% et celles de Trilogy Metals TMQ.TO de 2,12%

** USA Rare Earth USAR.O gagne 5,22 %, MP Materials MP.N augmente de 2,97 % et NioCorp NB.O grimpe de 2,24 %

** En outre, la société privée REalloys a reçu une lettre d'intérêt de la part de la Banque américaine d'import-export pour un prêt pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars afin de financer des installations de traitement des terres rares et d'aimants en Amérique du Nord

Valeurs associées

MP MATERIALS RG-A
64,270 USD NYSE 0,00%
NIOCORP DEVEL
7,5900 USD NASDAQ 0,00%
RAMACO RRCS RG-A
28,9800 USD NASDAQ 0,00%
RAMACO RRCS RG-A
7,9500 USD NASDAQ 0,00%
TRILOGY METALS
6,710 CAD TSX 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
20,1000 USD NASDAQ 0,00%
