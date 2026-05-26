Les procureurs généraux républicains sont en désaccord avec les membres de leur parti à la Chambre des représentants au sujet du projet de loi américain sur les réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen

Plus d'une douzaine de procureurs généraux républicains ont déclaré s'opposer à un projet de loi sur la sécurité des enfants en ligne soutenu par les membres de leur parti à la Chambre des représentants des États-Unis, selon une lettre publiée mardi, révélant une division au sein du Parti républicain sur la manière d'assurer la sécurité des enfants en ligne. Les procureurs généraux ont exhorté le Congrès à ne pas adopter le “Kids Internet and Digital Safety Act” , un projet de loi qui obligerait les plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok et Meta à mettre en place des contrôles parentaux et à limiter leur collecte de données sur les mineurs. Les procureurs généraux républicains s'opposent à ce projet de loi car il limiterait le pouvoir des États d'adopter leurs propres lois réglementant les réseaux sociaux, selon la lettre.

“Non seulement ce projet de loi ne protège pas efficacement les enfants, mais il met également en péril les progrès significatifs que nos juridictions ont accomplis sur un large éventail de questions technologiques”, ont écrit les procureurs généraux. Cette lettre témoigne des divisions croissantes au sein du Parti républicain concernant la réglementation des réseaux sociaux. D’un côté, on trouve le groupe de procureurs généraux et de sénateurs, tels que Marsha Blackburn et Ted Cruz , qui affirment vouloir que les plateformes de réseaux sociaux assument davantage de responsabilités si elles contribuent à causer divers préjudices aux mineurs, notamment des troubles alimentaires et la dépression. De l’autre côté, on trouve des républicains tels que Brett Guthrie, président de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants, qui a déclaré qu’un projet de loi plus ambitieux pourrait faire l’objet de recours judiciaires.

Des dizaines de procureurs généraux démocrates ont également signé la lettre. La liste des signataires républicains comprend les procureurs généraux républicains du Tennessee, de l'Alabama et de l'Utah, tous des États ayant adopté des projets de loi réglementant le temps passé devant les écrans par les mineurs.