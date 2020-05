Les PRI publient un guide sur l'intégration ESG dans les hedge funds

(NEWSManagers.com) - Les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) ont publié sur leur suite un guide dédié à l'intégration des critères environnemental, social et de gouvernance dans les stratégies de hedge funds. Fin 2019, environ 8% des signataires des PRI géraient des stratégies hedge funds en interne et près de 12% des signataires avaient alloué des fonds à des stratégies de hedge funds gérées en externe. Le guide se veut un " point de référence" pour les hedge funds et contient quatre modules : politique, gouvernance, processus d'investissement, suivi et reporting.

" Certaines stratégies hedge funds ont toujours incorporé les facteurs ESG. Par exemple, la gouvernance est au coeur des hedge funds activistes qui ont souvent pris des vues plus proactives et publiques que des gérants long-only sur des entreprises à la gouvernance médiocre" , a indiqué Fiona Reynolds, directrice générale des PRI, dans l'introduction du guide.

" Une extension naturelle de cette approche pourrait être l'engagement sur des problématiques telles que le changement climatique. Les hedge funds sont soumis aux mêmes challenges systémiques issus du risque climatique, du capital humain et de la raréfaction des ressources que les investisseurs en actions" , a-t-elle ajouté.