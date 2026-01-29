Les prévisions de SAP concernant le cloud pour 2026 sont décevantes, les actions subissent la plus forte perte journalière depuis 2020

Les actions SAP plongent de 15 % après que les prévisions de cloud pour 2026 ont été inférieures aux attentes

Le chiffre d'affaires du cloud a augmenté de 26 % en 2025 et le carnet de commandes a grimpé de 30 %

Programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros

Les prévisions de chiffre d'affaires cloud de l'éditeur allemand de logiciels SAP SAPG.DE pour 2026 n'ont pas répondu aux attentes du marché jeudi et les actions de l'entreprise ont chuté de 15 %, marquant leur plus forte baisse en une journée depuis octobre 2020.

JPMorgan a noté que le carnet de commandes de SAP du cloud et les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 n'ont pas été à la hauteur des projections, ce qui a déclenché un mouvement de vente malgré le fait que les performances de l'entreprise pour l'ensemble de l'année étaient conformes aux prévisions des analystes.

SAP est brièvement devenue la plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière en mars dernier , mais a renoncé à la couronne européenne plus tard dans l'année en raison des préoccupations concernant les effets perturbateurs potentiels de l'intelligence artificielle sur le secteur des logiciels.

LES PRÉVISIONS CLOUD POUR 2026 NE SONT PAS À LA HAUTEUR

SAP s'attend à ce que les revenus du cloud augmentent de 23 % à 25 % en 2026, pour atteindre entre 25,8 milliards d'euros et 26,2 milliards d'euros.

L'entreprise prévoit également un chiffre d'affaires cloud et logiciel entre 36,3 milliards d'euros et 36,8 milliards d'euros, en croissance entre 12 % et 13 %, tandis que le bénéfice d'exploitation devrait grimper entre 14 % et 18 % pour atteindre entre 11,9 milliards d'euros et 12,3 milliards d'euros.

Le fabricant de logiciels d'entreprise prévoit un flux de trésorerie disponible d'environ 10 milliards d'euros pour l'année, avec un taux d'imposition effectif qui devrait s'améliorer, passant de 30,4 % à environ 29 %.

SAP a déclaré que la croissance actuelle du carnet de commandes du cloud ralentira légèrement en 2026 après avoir affiché une croissance de 25 % en 2025, bien qu'elle s'attende à ce que la croissance totale du chiffre d'affaires s'accélère jusqu'en 2027 à mesure que davantage de clients migrent vers des solutions basées sur le cloud.

DES RÉSULTATS ANNUELS CONFORMES

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du cloud a augmenté de 26 % à taux de change constants pour atteindre 21 milliards d'euros, tandis que le carnet de commandes total du cloud a augmenté de 30 % pour atteindre 77,3 milliards d'euros. Le directeur général Christian Klein a déclaré que SAP Business AI est devenu un moteur de croissance, inclus dans les deux tiers des entrées de commandes cloud de l'entreprise au quatrième trimestre.

SAP a également annoncé un programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros.

La société basée à Walldorf a passé une grande partie de l'année dernière à faire la course pour déplacer ses clients de bases de données héritées vers le cloud tout en exécutant un programme de restructuration de 3,2 milliards d'euros. Parmi les principaux clients gagnés au quatrième trimestre figurent Dexco

DXCO3.SA , Lockheed Martin LMT.N et Rolls-Royce RROYC.UL .

($1 = 0,8341 euros)