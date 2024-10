Les prévisions de recettes d'AMD et les ventes de puces d'IA n'impressionnent pas Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires des activités de centres de données d'AMD a bondi de 122 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars

Les analystes pensent que Nvidia conservera une part de marché majoritaire dans les puces d'IA

AMD prévoit un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux estimations

(Refonte du titre et de l'ensemble de l'article) par Arsheeya Bajwa et Max A. Cherney

Advanced Micro Devices AMD.O a prévu mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations et a relevé ses prévisions de ventes de puces d'intelligence artificielle à 5 milliards de dollars pour 2025, ce qui n'a pas suffi à impressionner les investisseurs. L'action AMD a chuté de près de 7 % dans les échanges prolongés, effaçant la majeure partie du gain de 8 % enregistré au cours des trois derniers jours de bourse et une grande partie des plus de 10 % gagnés cette année. La demande de puces d'intelligence artificielle de la part de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft MSFT.O et Meta META.O a augmenté beaucoup plus rapidement que l'offre d'AMD et de son grand rival Nvidia NVDA.O , ce qui a limité la capacité des fabricants de puces à exploiter l'afflux de commandes. Lisa Su, directeur général d'AMD , a déclaré que l'offre de puces d'intelligence artificielle serait limitée l'année prochaine .

"L'action d'AMD a été évaluée en vue d'une augmentation et d'une amélioration", a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights. "Il est clair que les perspectives d'AMD (pour le quatrième trimestre) n'étaient pas assez bonnes pour les investisseurs." Le chiffre d'affaires de son activité de centres de données, qui comprend les puces d'intelligence artificielle, a bondi de 122 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars. AMD reste à la traîne de Nvidia, qui occupe environ 80 % du marché des semi-conducteurs pour l'IA. M. Su a revu à la hausse ses prévisions pour les puces d'IA, qui sont incluses dans le segment des centres de données, d'un demi-milliard de dollars par rapport aux 4,5 milliards de dollars qu'il avait estimés en juillet. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes, M. Su a également parlé de Microsoft et de Meta qui utilisent de plus en plus les puces d'IA de l'entreprise. Microsoft et Oracle ORCL.O proposent les puces MI300X en location dans le cadre de leur service de cloud computing.

Les analystes pensent largement que Nvidia conservera sa part de marché majoritaire dans un avenir proche, en partie grâce à son écosystème d'IA complet, qui comprend le logiciel CUDA et les équipements de réseau. La capacité de production de puces d'IA sera très limitée jusqu'en 2025, a déclaré en juillet le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, TSMC 2330.TW , ce qui représente un obstacle important pour l'approvisionnement de ces semi-conducteurs avancés. La capacité d'AMD à vendre davantage de ses processeurs d'IA avancés est entravée par les contraintes d'approvisionnement de TSMC, a déclaré Michael Schulman, directeur des investissements de Running Point Capital.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. AMD prévoit une marge brute ajustée d'environ 54 %, ce qui correspond aux attentes des analystes.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 6,82 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 6,71 milliards de dollars. AMD a déclaré un bénéfice ajusté de 92 cents par action, ce qui correspond aux attentes des analystes.

Les résultats d'AMD ont pesé sur le secteur des puces dans les échanges prolongés. Arm Holdings a chuté de 1,7 %, Nvidia

NVDA.O a baissé de 0,3 %, Intel INTC.O a baissé de 0,4 %. Le fabricant d'équipements pour puces Lam Research a chuté de 0,8%

LRCX.O .

"La plupart des investisseurs, une fois qu'ils auront digéré les bons résultats d'AMD combinés à leurs prévisions médiocres, essaieront d'extrapoler ce que cela signifie pour le reste du marché des puces d'IA et des semi-conducteurs", a déclaré M. Schulman.