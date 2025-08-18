Les prévisions de Palo Alto signalent un coup de pouce de l'IA pour les outils de cybersécurité

Palo Alto Networks PANW.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street lundi, pariant sur une demande croissante pour ses solutions de cybersécurité alimentées par l'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper ses actions de près de 5 % dans les échanges prolongés.

La société a bénéficié d'un cycle de mise à niveau axé sur l'IA, les entreprises accélérant leur adoption du cloud et modernisant leurs opérations de sécurité dans un contexte d'augmentation des incidents liés aux violations de données.

Une vague de cyberattaques très médiatisées a touché des entreprises mondiales , notamment Microsoft

MSFT.O , UnitedHealth Group UNH.N , Walt Disney

DIS.N et Oracle ORCL.N , ce qui a suscité le besoin de solutions de sécurité robustes.

Les nouveaux lancements de Palo Alto, tels que la plateforme de sécurité en nuage "Cortex Cloud" et la plateforme de sécurité pour protéger les applications d'IA "Prisma AIRS", ainsi que l'acquisition prévue de CyberArk pour 25 milliards de dollars , renforcent son offre en matière de cybersécurité.

La société a également annoncé que le fondateur et directeur de la technologie Nir Zuk prendra sa retraite après avoir travaillé chez Palo Alto pendant plus de 20 ans. Lee Klarich, chef de produit de longue date, a été nommé directeur technique et membre du conseil d'administration.

Lee Klarich présidera également le comité de sécurité du conseil d'administration, dans le but de soutenir la stratégie de plateforme de l'entreprise axée sur l'IA.

Palo Alto est en concurrence avec CrowdStrike CRWD.O , Fortinet FTNT.O et Zscaler ZS.O . Il compte parmi ses clients Salesforce CRM.N , Dell Technologies DELL.N et NetApp

NTAP.O .

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 10,48 et 10,53 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,75 à 3,85 dollars, supérieur aux estimations de 3,67 dollars pour l'année fiscale.

Les prévisions de revenus de la société pour le premier trimestre, de 2,45 à 2,47 milliards de dollars, ont été supérieures aux attentes de 2,43 milliards de dollars. Son bénéfice trimestriel ajusté par action de 88 cents à 90 cents était également supérieur aux estimations de 85 cents.

Palo Alto a publié des résultats optimistes pour le quatrième trimestre. Son chiffre d'affaires a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,54 milliards de dollars. Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté de 95 cents pour le trimestre clos le 31 juillet, dépassant les estimations de 88 cents.