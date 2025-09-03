Les prévisions de Campbell's pour l'exercice 2026 sont modérées en raison des pressions tarifaires et du ralentissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'ajout d'un mot supprimé au paragraphe 1)

Campbell's Co CPB.O a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, sous la pression d'une faible demande de snacks et de plats cuisinés, ainsi que de coûts plus élevés dus aux droits de douane.

Le fabricant des biscuits Goldfish et des soupes Campbell's a déclaré que la hausse du coût des matières premières, les droits de douane américains et les droits de rétorsion de l'Union européenne et du Canada pèseraient sur la rentabilité.

L'entreprise a tenté d'en réduire l'impact par la gestion des stocks, des sources d'approvisionnement alternatives et des augmentations de prix sélectives.

Après des années d'augmentation des prix, les consommateurs se sont détournés du grignotage, à la recherche de meilleures offres et d'options plus nutritives. Les marques principales de Kraft Heinz KHC.O et Conagra CAG.N , rivales dans le secteur des produits alimentaires emballés, ont également connu une baisse de la demande au cours des derniers trimestres.

Campbell's a déclaré que les consommateurs restaient "délibérés dans leurs choix alimentaires."

Pour l'exercice 2026, selon les hypothèses tarifaires actuelles, Campbell s'attend à ce que les ventes nettes de produits biologiques varient entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %, comparativement à une baisse de 1 % signalée pour l'exercice 2025.

L'entreprise doit faire face à des coûts plus élevés pour exporter de la soupe au Canada après qu'Ottawa a augmenté les droits de douane sur certains produits américains à 35 % contre 25 % à compter du 1er août.

Un récent accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne prévoit des droits de douane de 15 % sur la plupart des produits de l'Union européenne entrant aux États-Unis, ce qui est inférieur aux taux proposés précédemment.

Campbell's s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté par action baisse de 18 % par rapport à l'année précédente pour se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui est de 2,63 dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes nettes du quatrième trimestre ont augmenté de 1 % pour atteindre 2,32 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,33 milliards de dollars, selon les données de LSEG.