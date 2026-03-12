 Aller au contenu principal
Les prévisions de bénéfices trimestriels de SentinelOne sont inférieures aux estimations dans un contexte de forte concurrence
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité SentinelOne

S.N a prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, signalant une position prudente dans un contexte de concurrence intense de la part de rivaux plus importants et d'une transition de la direction financière.

Les actions de la société basée à Mountain View, en Californie, ont baissé de plus de 2 % après la cloche.

La société est confrontée à la concurrence de grands rivaux tels que CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O , ainsi que de Microsoft MSFT.O , qui intègre des fonctions de sécurité dans ses logiciels d'entreprise.

Le marché de la cybersécurité a également été secoué par des inquiétudes concernant la montée en puissance des outils d'intelligence artificielle, qui pourraient banaliser certaines fonctions de sécurité.

Le produit le plus important de l'entreprise est une plateforme de cybersécurité alimentée par l'IA appelée Singularity, qui vise à prévenir, détecter et répondre de manière autonome aux cyberattaques sur les appareils, les charges de travail en nuage et les centres de données.

Elle propose également Purple AI, conçue pour aider les équipes de sécurité à accélérer le processus de recherche des menaces numériques.

Un environnement macroéconomique prudent continue de peser sur les budgets informatiques des entreprises, ce qui pourrait également tempérer la croissance de l'entreprise.

Avant les résultats, les analystes ont déclaré que SentinelOne pourrait fournir des prévisions initiales plus prudentes pour l'exercice 2027, alors que la nouvelle cheffe des finances Sonalee Parekh prend ses marques.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action entre 1 cent et 2 cents pour le premier trimestre fiscal, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 5 cents, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 276 et 278 millions de dollars pour le trimestre, ce qui correspond largement aux estimations de 277 millions de dollars.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 janvier, le chiffre d'affaires de SentinelOne a augmenté de 20 % pour atteindre 271,2 millions de dollars, ce qui est conforme aux estimations. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 7 cents par action, dépassant les estimations de 6 cents par action.

