Les prévisions de bénéfices de Danaher pour 2026 sont conformes aux estimations ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N chutent de 2,1% à 230,8 $ en pré-marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 8,35 et 8,50 dollars par action, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes de 8,42 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Revenus de 6,84 milliards de dollars au quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 6,81 milliards de dollars

** Bénéfice trimestriel ajusté de 2,23 $ par action, par rapport à l'estimation de 2,15 $

** L'action DHR a légèrement baissé en 2025