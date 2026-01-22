Les prévisions de bénéfices d'Abbott sont décevantes, la faiblesse des produits nutritionnels pèse sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre

Abbott ABT.N a prévu un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations après avoir manqué les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, pénalisé par la faiblesse de ses activités de nutrition et de diagnostic, ce qui a fait chuter les actions de 7% dans les échanges de pré-marché.

Le secteur de la nutrition pédiatrique a fait l'objet d'un examen minutieux dans le monde entier après que des sociétés telles que Nestlé NESN.S , Danone DANO.PA et Lactalis ont retiré des lots de leurs préparations pour nourrissons par crainte de contamination par une toxine bactérienne rare.

Les activités d'Abbott dans le domaine des préparations pour nourrissons sont sous le feu des projecteurs depuis 2022 à la suite de poursuites judiciaires alléguant que ses préparations spécialisées pour les prématurés ont provoqué chez les bébés le développement d'une maladie intestinale dangereuse appelée entérocolite nécrosante.

"Abbott n'est pas concerné par les problèmes qui touchent Nestlé et Danone, mais il existe un risque d'aura négative sur l'utilisation du lait maternisé pour que les parents s'en détournent, comme nous l'avons vu dans le passé", a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein.

Les ventes globales du segment nutritionnel d'Abbott ont chuté de 8,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,94 milliard de dollars, en raison de la faiblesse de la nutrition pédiatrique, de la réduction du volume et des récentes réductions de prix stratégiques.

Le segment des diagnostics a chuté de 2,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,46 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 2,51 milliards de dollars.

La société basée dans l'Illinois avait mis en garde contre une baisse d'environ 700 millions de dollars du chiffre d'affaires de ses activités de diagnostic en 2025, principalement en raison de la chute brutale de la demande de tests COVID-19 et de la pression sur les prix exercée par le programme chinois d'approvisionnement basé sur le volume, qui achète des équipements de laboratoire et des consommables en vrac à des prix substantiels.

Néanmoins, le directeur général Robert Ford a déclaré qu'Abbott était "bien positionné pour accélérer la croissance en 2026", misant sur le lancement de nouveaux produits pour relancer la croissance des volumes.

Le fabricant d'appareils médicaux prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,12 et 1,18 dollar pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,20 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 11,46 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 11,80 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Abbott a déclaré un bénéfice par action de 1,50 $ pour le quatrième trimestre, ce qui correspond aux attentes des analystes.