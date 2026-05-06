Les prévisions d'AMD déclenchent un rallye des actions des fabricants américains de puces, porté par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs ont progressé mercredi, les perspectives optimistes d'Advanced Micro Devices AMD.O ayant renforcé la confiance des investisseurs quant à la demande soutenue en infrastructures d'IA et à la perspective qu'un glissement vers les processeurs (CPU) stimulerait la prochaine vague de dépenses.

AMD a bondi de près de 18 % en pré-ouverture et est en passe d'atteindre un niveau record si les gains se maintiennent pendant les heures de marché , tandis que son rival Intel

INTC.O a progressé de 6 %. Le concepteur de puces Arm Holdings

ARM.O a grimpé de 11 %, tandis que Qualcomm QCOM.O a gagné environ 4 %.

Le fabricant de puces sur mesure Marvell Technology MRVL.O a gagné 1,7 %, et Micron Technology MU.O a bondi de6,4%.

Les processeurs centraux occupent désormais le devant de la scène, les entreprises et les acteurs du monde des affaires s'orientant vers l'IA agentique – des systèmes qui exécutent des fonctions autonomes – élargissant ainsi la demande au-delà des processeurs graphiques (GPU) utilisés pour entraîner de grands modèles.

À l'instar de ses concurrents Nvidia et Intel , AMD a déclaré mardi soir que la transition vers l'« inférence », où les modèles d'IA sont déployés dans des applications concrètes, ouvrait de nouvelles opportunités pour ses processeurs de serveurs.

La société prévoit désormais que le marché potentiel des processeurs pour serveurs connaîtra une croissance annuelle de plus de 35 % jusqu’en 2030, contre une prévision antérieure de 18 %.

"L'histoire d'AMD ne se résume plus à disposer d'un pipeline de GPU pour rivaliser avec Nvidia... Il s'agit de plus en plus d'opportunités de calcul plus larges, les processeurs et les GPU jouant tous deux un rôle à mesure que les charges de travail liées à l'IA deviennent plus exigeantes", a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

Les actions AMD, qui ont connuen avril leur meilleur mois depuis l'ère des dotcoms , ont déjà grimpé d'environ 66 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 5 % enregistrée par Nvidia.

AMD se négocie à environ 39,66 fois ses bénéfices prévisionnels, bien au-dessus de sa moyenne sur cinq ans et près du double du multiple d'environ 21 fois de Nvidia, malgré la part de marché bien plus importante de cette dernière dans le domaine de l'IA.

Plus tôt dans la journée, Samsung Electronics est devenue la deuxième entreprise asiatique à atteindre une capitalisationboursière de 1 000 milliards de dollars , propulsée par un rallye alimenté par l'IA.

LA HAUSSE DE SUPER MICRO IGNORE LES NUAGES JURIDIQUES

Super Micro a également bondi de près de 19 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre, rassurant ainsi les investisseurs ébranlés par une récente affaire du ministère américain de la Justice liée à des expéditions illégales de puces vers la Chine.

Les perspectives soulignent la forte demande des opérateurs de centres de données et des start-ups pour les serveurs IA personnalisables et hautement performants de Super Micro.

Le directeur général Charles Liang a déclaré que la demande était également forte pour l'ensemble de son offre de logiciels destinés aux centres de données et au cloud, tandis que les sites de production à Taïwan, en Malaisie et aux Pays-Bas montent en puissance de manière agressive.

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué que ces perspectives meilleures que prévu s'expliquaient par la reprise des marges et la diversification de la clientèle, mais ont souligné que des problèmes de gouvernance d'entreprise constituaient une menace persistante.