Les prêts de BofA à First Brands en faillite sont garantis ; Morgan Stanley n'a pas d'exposition
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Prêts de BofA à First Brands garantis par des sûretés réelles

*

Morgan Stanley n'a pas d'exposition

*

Les hauts responsables de Wall Street affirment que les risques sont idiosyncrasiques

(Réécriture du titre et du paragraphe 1 avec les commentaires de Morgan Stanley, ajout du contexte sur First Brands et Tricolor tout au long du texte) par Saeed Azhar, Tatiana Bautzer et Manya Saini

Les prêts syndiqués de Bank of America

BAC.N à First Brands sont garantis par des sûretés solides, tandis que Morgan Stanley MS.N n'a pas d'exposition à l'équipementier automobile américain en faillite, ont déclaré les dirigeants des banques mercredi.

L'effondrement de First Brands, quelques jours après la chute de Tricolor, prêteur subprime et concessionnaire, a déstabilisé certains participants au marché du crédit de Wall Street, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars et couvre les prêts à effet de levier, les obligations de prêts garantis (CLO), les fonds de financement du commerce et les prêts automobiles à risque.

First Brands et Tricolor se sont toutes deux placées sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier.

Les turbulences qui ont suivi ces annonces ont soulevé des questions sur l'exposition de plusieurs gestionnaires de fonds de Wall Street qui mettent en commun les capitaux des investisseurs pour les prêter à des entreprises.

"Nous participons au prêt syndiqué pour l'opération First Brands", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de BofA, lors d'une conférence de presse. "Il s'agit d'un prêt adossé à des actifs. Ainsi, lorsque nous pensons à une gestion prudente des risques, nous pensons à l'emprunteur, nous pensons à la garantie, et ici, nous sommes garantis."

Bank of America a déclaré qu'elle n'était pas exposée à Tricolor.

De son côté, la directrice financière de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya, a déclaré à Reuters que la banque n'avait pas d'exposition aux récentes faillites et ne se concentrait pas sur le crédit à la consommation.

"Nous ne voyons pas de signes de fissures sur le marché du crédit, et cela s'explique en grande partie par le fait que nous pensons que les bilans sont solides", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il y a toujours des risques idiosyncrasiques dans le crédit.

Alors que la saison des résultats du troisième trimestre a débuté cette semaine, plusieurs hauts responsables de Wall Street, du directeur financier de BlackRock, Martin Small, au directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ont abordé la question.

JPMorgan Chase a également déclaré qu'elle avait réexaminé ses contrôles après s'être trouvée exposée.

Entre-temps, Wells Fargo et BlackRock ont déclaré que l'activité d'investissement dans le crédit a été forte, malgré les craintes des investisseurs d'un effet d'entraînement plus large ralentissant l'activité mondiale en plein essor du crédit aux entreprises.

"Les cas signalés ressemblent davantage à des poches de tension idiosyncrasiques... ils ne ressemblent pas à des tensions généralisées sur le financement basé sur les actifs ou le crédit à la consommation", a déclaré Martin Small, directeur financier de BlackRock.

Néanmoins, les inquiétudes persistent quant au fait qu'un ralentissement du marché du crédit pourrait déclencher d'autres tensions.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement plus, et tout le monde devrait être prévenu de celui-ci", a déclaré Jamie Dimon lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, mardi.

JPMorgan a passé une perte de 170 millions de dollars au troisième trimestre liée à la faillite de Tricolor.

Plus tôt en octobre, Jefferies JEF.N a révélé qu'un fonds de sa division de gestion d'actifs, Leucadia Asset Management, possède environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands. La banque d'investissement a depuis déclaré que les pertes éventuelles seraient facilement absorbables.

UBS UBSG.S examine l'impact de la faillite de First Brands sur plusieurs de ses fonds d'investissement, la banque suisse étant exposée à hauteur de plus de 500 millions de dollars.

