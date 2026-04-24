Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 0,5% à la mi-avril

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Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 0,5% à la mi-avril, a indiqué vendredila Bourse.

Au 15 avril, les positions courtes s'élevaient à 20.498.266.178 actions, contre 20.395.670.061 actions au 31 mars.

Les investisseurs qui vendent des titres “ à découvert ” empruntent des actions puis les vendent, dans l'espoir que le cours baisse afin de pouvoir les racheter à un prix inférieur, les restituer au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également s'inscrire dans une stratégie de couverture.