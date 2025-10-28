Les poids lourds japonais, dont SoftBank, envisagent de jouer un rôle dans le programme d'investissement américain de 550 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les entreprises et le contexte)

Une vingtaine d'entreprises japonaises et américaines ont exprimé leur intérêt pour des projets qui pourraient contribuer à l'engagement de Tokyo d'investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans le cadre d'un accord commercial, a indiqué mardi une fiche d'information des deux pays.

Le président américain Donald Trump a accepté en juillet de réduire les droits de douane sur les importations d'automobiles japonaises et d'autres produits dans le cadre d'un accord qui comprenait un engagement d'investissement japonais de 550 milliards de dollars dans des projets américains.

Parmi les entreprises intéressées figurent SoftBank Group

9984.T , Mitsubishi Electric 6503.T et Hitachi 6501.T , selon la liste des projets possibles.

La liste, qui couvre des domaines tels que l'énergie, l'infrastructure de l'intelligence artificielle et les minéraux essentiels, indique qu'elle pourrait représenter quelque 400 milliards de dollars d'investissements.

Le Japon a déclaré que son programme d'investissement comprendrait des capitaux propres, des prêts et des garanties de prêt de la part d'organismes publics.

La liste a été publiée après que le président Donald Trump a rencontré la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à Tokyo mardi, signant des accords portant sur le commerce et les terres rares.

Westinghouse envisage de construire des réacteurs à eau pressurisée et des petits réacteurs modulaires pour un montant total de 100 milliards de dollars, avec des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Toshiba et IHI 7013.T potentiellement impliquées.

GE Vernova GEV.N pourrait construire de petits réacteurs modulaires et fournir des équipements électriques avec la participation d'entreprises japonaises.

SoftBank, dont le fondateur et directeur général Masayoshi Son a rencontré Trump, est intéressé par un projet de 25 milliards de dollars visant à développer une infrastructure énergétique à grande échelle, selon la liste.

Carrier CARR.N pourrait fournir des systèmes de refroidissement thermique pour l'infrastructure électrique et impliquer des entreprises japonaises, et Panasonic 6752.T pourrait construire des systèmes de stockage d'énergie.

Parmi les autres entreprises intéressées figurent Murata

6981.T , TDK 6762.T et Fujikura 5803.T .