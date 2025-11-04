Les poids lourds de Wall Street signalent le risque d'un recul des marchés boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Morgan Stanley prévoit une baisse de 10 à 15 % des marchés d'actions

Les analystes et les investisseurs se demandent si les marchés sont dans une bulle

Les principaux indices de Wall Street ouvrent en baisse

(Mise à jour des prix à l'ouverture du marché au paragraphe 8, ajout d'un billet de Michael Burry au paragraphe 16) par Manya Saini et Niket Nishant

Les directeurs généraux de Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , deux poids lourds de Wall Street, ont averti mardi que les marchés boursiers pourraient se diriger vers une baisse, soulignant les préoccupations croissantes concernant les valorisations élevées.

Les craintes d'une bulle boursière surviennent alors que l'indice de référence S&P 500 .SPX poursuit son ascension fulgurante, atteignant à plusieurs reprises des sommets record et évoquant les souvenirs du boom de l'Internet.

"Nous devrions nous réjouir de la possibilité qu'il y ait des baisses de 10 à 15 % qui ne soient pas dues à une sorte d'effet de falaise macroéconomique", a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, lors du Global Financial Leaders' Investment Summit qui s'est tenu à Hong Kong.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré les inquiétudes concernant l'inflation, les taux d'intérêt élevés, l'incertitude politique liée à l'évolution de la dynamique commerciale et la fermeture du gouvernement fédéral , qui en est à sa cinquième semaine.

"Lorsque vous avez ces cycles, les choses peuvent durer un certain temps. Mais il y a des choses qui vont changer le sentiment et créer des baisses, ou changer la perspective de la trajectoire de croissance, et aucun d'entre nous n'est assez intelligent pour les voir avant qu'elles ne se produisent", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, lors du sommet.

CHUTE DES MARCHÉS AMÉRICAINS

Les principaux indices de Wall Street ont chuté à l'ouverture mardi, tandis que le VIX .VIX , la "jauge de la peur" de Wall Street, est resté proche de son plus haut niveau en deux semaines.

Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,1%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC perdait 1,5%. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,7%.

"Les multiples technologiques sont pleins", a déclaré David Solomon, tout en ajoutant qu'il n'en va pas de même pour l'ensemble du marché.

Ses remarques font écho à l'état d'esprit des dirigeants expérimentés de Wall Street, qui sont aux premières loges pour observer les tendances du marché. Le fait de considérer un repli comme salutaire souligne également le degré d'exubérance des marchés.

Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, avait mis en garde contre le risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir.

"Je suis bien plus inquiet que d'autres à ce sujet", a déclaré Jamie Dimon, selon la BBC, ajoutant qu'il y avait "beaucoup de choses" qui créaient une atmosphère d'incertitude, soulignant les facteurs de risque, y compris les tensions géopolitiques, les dépenses fiscales et la remilitarisation mondiale.

En début de semaine, les codirecteurs des investissements du fonds spéculatif Bridgewater Associates ont déclaré, à l'adresse , que les investisseurs négligeaient les risques croissants.

BOOM OU BULLE DE L'IA?

La montée de l'enthousiasme pour l'IA générative a suscité des comparaisons avec la bulle Internet, les investisseurs ayant déversé des milliards dans les entreprises technologiques en raison de la montée en flèche des valorisations et des attentes d'une croissance transformatrice.

"Parfois, nous voyons des bulles", avait été posté par le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Burry, connu pour ses paris baissiers sur le marché immobilier américain avant le krach de 2008, à l' adresse sur la plateforme de médias sociaux X la semaine dernière, accompagné d'une photo de son personnage dans le film The Big Short.

En septembre, Citigroup a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'infrastructure liées à l'IA par les géants de la technologie dépassent les 2 800 milliards de dollars jusqu'en 2029, soit plus que les 2 300 milliards de dollars qu'elle avait estimés précédemment.

La frénésie est évidente dans les transactions des entreprises. Lundi, OpenAI a signé un accord de 38 milliards de dollars sur sept ans pour acheter des services en nuage à Amazon.com AMZN.O .

La bulle Internet de la fin des années 1990 a été alimentée par des investissements spéculatifs dans des entreprises basées sur l'Internet, ce qui a entraîné une hausse des valorisations des actions technologiques qui se sont finalement effondrées en 2000, anéantissant des milliers de milliards de dollars de valeur marchande.

Toutefois, certains analystes estiment que le boom actuel de l'IA diffère de l'ère Internet, car les principales entreprises qui en sont à l'origine s'appuient sur des bénéfices solides et des performances commerciales tangibles.

Le mois dernier, Nvidia NVDA.O est entrée dans l'histoire en devenant la première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars.