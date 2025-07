Les places new-yorkaises indécises après le rapport sur l'emploi

(AOF) - Comme la veille, c’est la prudence qui devrait dominer à Wall Street. Avec de bonnes données sur l’emploi américain, 147 000 postes créés en juin, contre 111 000 attendus, et un taux de chômage qui diminue à 4,1 %, alors qu’une hausse à 4,3 % était redoutée, la probabilité de voir la Fed baisser ses taux fin juillet s’est amoindrie. Des statistiques sur l’activité dans les services sont attendues dans l’après-midi. Selon les futures sur ind, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 sont attendues des petites hausses comprises entre 0,07 et 0,21 %. Le rendement du 10 ans progresse nettement.

Hier à Wall Street

Les indices ont encore terminé la séance en ordre dispersé. Les investisseurs ont digéré la déception liée aux destructions d’emplois en juin selon le cabinet d’ADP. Ils attendent désormais le rapport mensuel sur l’emploi du gouvernement aujourd’hui, qui pourrait avoir une influence sur la politique monétaire de la Fed. En outre, les États-Unis ont signé un accord commercial avec le Vietnam et d’autres sont attendus, notamment avec l’Inde. Hier soir, le Dow Jones a cédé 0,02 %, à 44 484,42 points, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé de 0,94 et 0,47 %, touchant de nouveaux records.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport mensuel sur l'emploi américain a révélé la création de 147 000 postes dans le secteur non agricole le mois dernier. Une donnée supérieure aux attentes qui étaient de 111 000, tandis que les chiffres du mois de mai ont été légèrement révisés à la hausse de 139 000 à 144 000. Au niveau du taux de chômage, il est passé de 4,2 à 4,1 %, alors que les analystes tablaient sur une dégradation à 4,3 %. Enfin, le salaire horaire moyen n'a pas augmenté autant que prévu. Il a progressé 0,2 % après une hausse de 0,4% en mai %, contre une prévision à +0,3 %.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 233 000 contre 240 000 attendues et après 237 000 (chiffre révisé de 236 000) la semaine précédente.

À 15h45, il y aura l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juin, suivi à 16h de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en juin et les commandes à l'industrie de mai. Enfin, à 16h30, il faudra surveiller, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Les valeurs à suivre

Boeing

La compagnie aérienne Garuda Indonesia serait en négociations avec Boeing pour l'achat de 50 à 75 avions, dont des 737 MAX 8 et des 787, selon Reuters.

Datadog

La société de services de surveillance d'infrastructure dans le cloud, Datadog, fera son entrée au sein de l'indice S&P500 à partir du 9 juillet en remplacement de Juniper Networks, récemment racheté par Hewlett Packard Enterprise. Le titre Datadog est attendu en progression de 10%.

Lucid

Au deuxième trimestre, Lucid a connu une accélération de sa production et de ses livraisons. Sa production a atteint 3 863 véhicules, contre 2 212 au premier trimestre, soit une progression de 74,64 %. Au niveau des livraisons, sur les mêmes périodes, elles sont passées de 3 109 unités, à 3 309, soit une hausse de 6,43 %. Au total, sur le premier semestre, la production de véhicules s'est élevée à 6 075 véhicules (+58,29 % par rapport au premier semestre 2024), et les livraisons ont atteint 6 418 unités (+47,17 %).

Synopsys

L'éditeur de logiciels Synopsys et son concurrent Cadence Design Systems sont attendus en hausse à Wall Street grâce à la levée des restrictions américaines à l'exportation vers la Chine de logiciels destinés aux fabricants de semi-conducteurs. L'entreprise d'automatisation de la conception électronique a indiqué qu'elle s'efforçait de rétablir l'accès aux produits récemment restreints en Chine. Synopsys continue par ailleurs d'évaluer l'impact des restrictions à l'exportation liées à la Chine sur ses activités, son résultat d'exploitation et ses finances.