Les places européennes temporisent avant Nvidia

(AOF) - Quasi-stable la veille, la Bourse de Paris continue de faire preuve de prudence comme les autres places européennes. Les indicateurs macro-économiques publiés n’ont pas vraiment eu d’écho, pas même le PIB français du 1er trimestre, qui n’a progressé que de 0,6 %, contre une précédente estimation à +0,8 %. Les investisseurs temporisent avant le grand rendez-vous du jour : les résultats trimestriels de Nvidia après la clôture de Wall Street. En attendant, à Paris, Soitec chute et Stellantis se stabilise. Vers 12h, le CAC 40 cède 0,04 % à 7 823 points, l'EuroStoxx 50 perd 0,32 % à 5 398 points.

En queue de peloton de l'indice Footsie 100, Kingfisher se replie de 2,81% à 287,50 pence après un point trimestriel d'activité. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,31 milliards de livres sterling pour son premier trimestre comptable (clos fin avril), en hausse de 1,6% en comparaison annuelle.

A Paris, Stellantis (-0,14 % à 9,202 euros) a mis fin à près de six mois de spéculations et d'incertitudes concernant l'identité de son futur directeur général. Le Conseil d'administration a finalement fait un choix interne en élisant à l'unanimité Antonio Filosa qui prendra ses fonctions le 23 juin. Ce dernier, dans l'entreprise depuis 25 ans, a dirigé Stellantis en Amérique du Nord et du Sud. Pendant son mandat en Amérique du Sud, il a permis à la marque Fiat de devenir leader sur le marché sud-américain, et d'autres, comme Peugeot, Citroën, Ram, ou Jeep, s'y sont considérablement développées.

Soitec flanche de 20,81% à 45,10 euros après le retrait de ses perspectives financières du fait de la visibilité actuellement réduite et des incertitudes pesant sur le marché. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants précise que ce retrait concerne notamment la prévision d'une croissance relativement limitée pour l'exercice fiscal 2026, ainsi que l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars à moyen terme, accompagnée d'une marge d'Ebitda d'environ 40%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en avril 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent légèrement sur un mois (+0,3% en volume, après ‑1,1% en mars 2025 – données révisées). Cette hausse s’explique principalement par l'augmentation de la consommation alimentaire (+2,1%) et de la consommation de biens fabriqués (+0,7%). À l'inverse, la consommation d'énergie diminue fortement (‑3,6%).

En France, au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) en volume rebondit modérément (+0,1% après arrondi). Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut (RDB) des ménages par unité de consommation continue de progresser (+0,1% après +0,1%). Le taux d’épargne des ménages augmente de nouveau : il s’établit ainsi à 18,8% de leur RDB, après 18,5 % au trimestre précédent. Le taux de marge des sociétés non financières (SNF) diminue légèrement au premier trimestre 2025 : il s’établit à 31,8% de leur valeur ajoutée, après 32% au trimestre précédent.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

A la mi-séance, l'euro est quasi-stable face au billet vert et s'échange contre 1,1336 dollar.