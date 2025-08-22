Les petites capitalisations américaines et les valeurs immobilières se redressent alors que Powell ouvre la porte à des réductions de taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les indices de Wall Street progressent de près de 2 %

*

L'indice des petites capitalisations atteint des sommets de 2025

*

Les compagnies aériennes et le commerce de détail figurent parmi les plus fortes hausses

(Mise à jour après les derniers commentaires de la présidente de la Fed sur la réduction des taux d'intérêt) par Shashwat Chauhan et Johann M Cherian

Les actions sensibles aux taux d'intérêt se sont redressées vendredi après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait être envisagée en septembre, citant un changement dans l'équilibre des risques.

Les traders considèrent désormais qu'il y a 90 % de chances pour qu'une baisse des taux ait lieu le mois prochain, contre environ 75 % avant les remarques de M. Powell.

Après avoir réduit les taux de 50 points de base en septembre 2024 et de 25 points en novembre et décembre, la banque centrale est restée stable.

Toutefois, les paris croissants sur une réduction le mois prochain ont aidé les constructeurs de maisons à surperformer le marché en général récemment et ont alimenté les gains des actions des banques et des détaillants.

Voici un examen plus approfondi de l'évolution de certaines actions sensibles aux taux d'intérêt depuis que la Fed a entamé son cycle de réduction des taux l'année dernière.

CONSTRUCTEURS DE MAISONS

Le marché de l'immobilier dépend fortement des taux hypothécaires, qui restent élevés et ont pesé sur la demande de nouveaux logements. Des données récentes ont montré que même si les travaux de construction de maisons individuelles ont repris en juillet, le nombre total de permis délivrés - un indicateur de l'activité future - est tombé à son niveau le plus bas depuis cinq ans.

Un indice qui suit les constructeurs de maisons .HGX a bondi de près de 4 % vendredi. La reprise s'est ralentie à la fin de l'année dernière après que la Fed a revu à la baisse ses prévisions concernant le nombre de réductions qu'elle pourrait effectuer cette année et a reconnu qu'un grand nombre de politiques de M. Trump pourraient s'avérer inflationnistes.

Mais la hausse des prévisions de réduction des taux a ravivé l'intérêt pour les valeurs immobilières ces derniers mois, et l'indice est en passe de réaliser son plus grand bond en un mois depuis juillet 2024. Toutefois, les analystes ont prévenu que de multiples baisses de taux d'intérêt étaient nécessaires pour relancer pleinement le secteur.

BANQUES

La situation est plus complexe pour les banques.

Les prêteurs gagnent généralement plus d'argent lorsque les taux d'intérêt augmentent, car ils peuvent faire payer plus cher les emprunteurs. Mais si la concurrence pour les dépôts s'intensifie, les banques peuvent être amenées à augmenter les intérêts qu'elles versent aux épargnants, ce qui accroît leurs coûts de financement et réduit leurs bénéfices.

Les prêteurs subissent également des pressions lorsque la courbe des rendements du Trésor américain s'aplatit ou s'inverse. Étant donné que les banques empruntent à des taux à court terme et prêtent à des taux à long terme, un écart plus faible entre les deux réduit leur bénéfice par prêt. Une courbe de rendement accentuée a l'effet inverse, en élargissant les marges.

La courbe des taux s'est accentuée, ce qui signifie que l'écart entre les taux d'intérêt à court et à long terme s'est creusé, car les rendements des obligations à court terme ont chuté en raison des attentes croissantes de la Fed, qui pourrait reprendre son cycle de réduction des taux d'intérêt.

L'indice S&P 500 des banques .SPXBK a augmenté de 2%, tandis que l'indice KBW des banques régionales .KRX a progressé de 4,1%.

PETITES CAPITAUX

Les sociétés à petite capitalisation dépendent largement des emprunts externes pour financer leurs opérations, et la baisse des coûts d'emprunt augmente leur capital disponible.

La baisse des taux pourrait également permettre aux petites entreprises de refinancer leur dette existante à moindre coût, ce qui leur permettrait d'affecter une partie de leurs bénéfices à la croissance et à l'expansion.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a bondi de 3,8 % pour atteindre son plus haut niveau de l'année. Après avoir atteint un niveau record en novembre, l'indice a depuis sous-performé le S&P 500 .SPX de Wall Street, la Fed ayant adopté une position prudente sur les taux d'intérêt.

SERVICES PUBLICS

Les actions des fournisseurs de services publics sont souvent négociées comme des substituts d'obligations, étant donné leur flux régulier de bénéfices, quelle que soit la situation économique. Le secteur a enregistré des gains dernièrement, les rendements des obligations d'État ayant baissé en raison des attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans

US2YT=RR , qui reflète les attentes des investisseurs en matière de taux à court terme, a prolongé sa chute après les remarques de M. Powell.

Depuis la dernière baisse des taux en décembre, le sous-indice des services publics .SPLRCU a progressé de plus de 15 %, atteignant un niveau record ce mois-ci. Les compagnies d'électricité Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N ont mené les gains sur l'espoir qu'ils pourraient voir une augmentation de la demande des centres de données à forte consommation d'énergie nécessaires pour développer la technologie de l'IA.

VALEURS DE CONSOMMATION

La baisse des coûts d'emprunt stimule généralement les dépenses de consommation, qui représentent environ 70 % de l'économie américaine. C'est une bonne nouvelle pour les détaillants.

Au cours du premier trimestre, les craintes que les tarifs douaniers attisent l'inflation et nuisent aux dépenses de consommation ont entraîné la plus forte baisse trimestrielle de l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD depuis mars 2022.

Depuis la fin du mois de mars de cette année, cependant, l'indice a fait un bond de près de 16 % jusqu'en mai, les données économiques indiquant une résistance des ventes au détail .

Les actions de détaillants tels que Nike NKE.N , Home Depot

HD.N et Best Buy BBY.N ont progressé de 3,1 % à 4 %. L'indice S&P de la consommation discrétionnaire a augmenté de 1,1 %.

Les perspectives d'augmentation des dépenses ont également stimulé les actions des compagnies aériennes et des sociétés de cartes de crédit. L'indice S&P 1500 des compagnies aériennes

.SPCOMAIR a augmenté de 3,6%, tandis qu'American Express

AXP.N a bondi de 4%.

VALEURS DE CROISSANCE

Les baisses de taux d'intérêt stimulent la croissance et les valeurs technologiques, dont les valorisations reposent sur les bénéfices futurs, la baisse des taux augmentant la valeur actuelle de ces bénéfices attendus.

Toutes les actions des Sept Magnifiques - Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O , Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , Tesla TSLA.O et Alphabet GOOGL.O - étaient en hausse, avec en tête l'augmentation de 5,1 % de Tesla.