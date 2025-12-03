 Aller au contenu principal
Les perspectives de revenus de Snowflake ne sont pas à la hauteur de l'ambition des investisseurs, les actions chutent
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Snowflake SNOW.N a prévu des revenus de produits pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations des analystes, mais n'a pas répondu aux attentes des investisseurs pour une croissance plus forte, envoyant ses actions en baisse d'environ 9% dans les échanges prolongés.

La société d'analyse de données en nuage, dont les actions ont bondi de plus de 70 % cette année, prévoit un chiffre d'affaires de 1,19 à 1,20 milliard de dollars pour le trimestre se terminant le 31 janvier, ce qui représente une croissance de 27 %. Cette prévision est supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,18 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Compte tenu de l'appréciation spectaculaire du cours de l'action cette année, les investisseurs s'attendaient à des prévisions de plus de 30 %. Nous pensons que cette croissance se matérialisera au prochain trimestre, ce qui permettra aux actions de continuer à s'apprécier", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

Snowflake a également annoncé un partenariat de 200 millions de dollars avec la société d'intelligence artificielle Anthropic afin d'intégrer ses modèles Claude dans la plateforme de la société d'analyse de données.

Cette décision intervient alors que les entreprises accélèrent leurs stratégies d'IA générative, en utilisant de grands modèles de langage pour l'analyse des données, l'automatisation et l'engagement des clients, ce qui stimule la demande de services en nuage basés sur l'IA.

L'accord pluriannuel permettra aux entreprises de créer des applications alimentées par l'IA générative et de déployer des agents d'IA avancés dans l'environnement de données gouverné de Snowflake.

Snowflake a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,21 milliard de dollars, contre des estimations d'analystes de 1,18 milliard de dollars.

