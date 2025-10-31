Les perspectives de bénéfices continuent de s'améliorer après la semaine consacrée aux grandes entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nasdaq est en tête des gains à Wall Street, le Dow Jones est en baisse

*

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains, le secteur des services publics est le plus grand perdant

*

Hausse du dollar, baisse de l'or de 0,9 %, légère hausse du pétrole brut, hausse du bitcoin de plus de 2 %

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en hausse à ~4,089%

LES PERSPECTIVES DE BÉNÉFICES CONTINUENT DE S'AMÉLIORER APRÈS LA SEMAINE DES GRANDES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES

La croissance estimée des bénéfices du troisième trimestre pour les sociétés du S&P 500 .SPX a augmenté par rapport à la semaine dernière, ont montré les données de LSEG vendredi à la fin d'une semaine de résultats mouvementée qui a mis en vedette certaines des plus grandes sociétés technologiques américaines.

Sur la base des résultats de 315 des sociétés du S&P 500 et des estimations pour les autres, les bénéfices sont maintenant considérés comme étant en hausse de 13,8% pour le troisième trimestre par rapport au trimestre de fin d'année. Ce chiffre est supérieur à l'estimation de la semaine précédente, qui était de 11,2 %, et correspond à celui enregistré au deuxième trimestre 2025.

Les grandes entreprises technologiques étaient à l'honneur cette semaine avec Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Meta Platforms META.O qui ont tous publié leurs chiffres - la réaction du marché a toutefois été mitigée.

D'un point de vue plus général, l'ensemble des sociétés du S&P 500 ont annoncé des bénéfices supérieurs de 8,3 % aux prévisions, alors que la moyenne à long terme (depuis 1994) est de 4,3 % au-dessus des estimations et la moyenne de 7,1 % pour les quatre trimestres précédents. Il s'agit du taux de surprise le plus élevé depuis le troisième trimestre 2021.

Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, 83,2 % ont dépassé les estimations de bénéfices et 80,1 % les estimations de revenus, ce qui représente le taux de dépassement le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2021. Il n'y aura pas de ralentissement de la progression des bénéfices la semaine prochaine, avec plusieurs sociétés dont McDonald's MCD.N , Advanced Micro Devices AMD.O et Pfizer

PFE.N parmi les noms les plus en vue qui doivent publier leurs résultats.

(Shashwat Chauhan)

